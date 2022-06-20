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القاهرة في الاثنين 20 يونيو 2022 04:50 مساءً - محمد السيد - /705730/الحكومة-تعلن-عن-تفاصيل-مسابقة-الـ-30-ألف-وظيفة-معلم

استعرض رئيس الوزراء، موقف مسابقة لشغل 30 ألف وظيفة معلم، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والمزمع الاعلان عن تفاصيلها قريباً، وكذلك موقف المستحقين لشقق العاصمة الإدارية من الموظفين المرشحين للانتقال ضمن المرحلة الأولى، وعددها 9024 شقة، حيث أوضح الدكتور صالح الشيخ أن عدد 5976 موظفاً قاموا بسداد مقدمات الحجز حتى الآن.

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جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لمُتابعة عدد من ملفات عمل الجهاز، وعلى رأسها ملفا إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، والمسابقات المركزية.

وأكد رئيس الوزراء أهمية جهود إعادة الهيكلة في الجهاز الإداري، في تطوير آليات العمل الحكومي، لاسيما بالاتصال بانتقال الحكومة للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، كما شدد على ضرورة تطبيق مباديء الشفافية وتكافؤ الفرص بين المتقدمين لاختيار أفضل الكفاءات المتقدمة للإلتحاق بالجهاز الإداري للدولة، مشيداً بدور مركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز في عملية التقييم الإليكتروني للمتقدمين.

وتم خلال الاجتماع، بحث مشروع القرار الجمهوري ومشروع القانون، المعدين بغرض إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، قبل العرض على مجلس الوزراء.

وأوضح رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أنه تم الانتهاء من هيكلة الوزارات، وجارٍ العمل على هيكلة شاملة للمحافظات على مراحل متتالية، بالتوازى مع تحديث الهياكل التنظيمية لأغلب المديريات والهيئات والجهات التابعة.

وشهد الاجتماع أيضاً بحث الاجراءات التي تتم حالياً بخصوص المسابقة الخاصة بوزارة الأوقاف لاختيار 1000 وظيفة مدرس وخطيب وإمام مسجد، حيث أكد الدكتور صالح الشيخ، قبول أوراق عدد 13.096 لدخول الامتحان الالكتروني، بمركز تقييم القدرات والمسابقات، وتم حتى الآن تقييم عدد 8300 متقدم، بمركز التقييم، ومن المنتظر أن تنتهي الإمتحانات في 23 يونيو 2022، حيث بلغ عدد ساعات التقدم 384 ساعة، فى حين أن التقدم المعتاد باليد في المسابقات المماثلة كان يمتد سابقاً لحوالي أسبوعين.

الحكومة تعلن عن تفاصيل مسابقة الـ 30 ألف وظيفة معلم

من ناحية أخرى استعرض رئيس الجهاز أيضاً موقف المتقدمين لمسابقة مهندسي الري، والذين من المفترض أن يتم مقابلتهم يومي 26 و 27 يونيو الجاري، والذين اجتازوا الاختبار الالكتروني، بمركز تقييم القدرات والمسابقات، موضحاً أنه سيتم انتقاء عدد 240 مهندساً في مختلف التخصصات.