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القاهرة في الاثنين 20 يونيو 2022 04:50 مساءً - محمد السيد - /705725/أثيوبيا-مقتل-260-شخصا-بهجوم- فى-منطقة-أوروميا

دوت الخليج

الضحايا من عرق الأمهرة

وذكر أحد شهود العيان الذي رفضا الأفصاح عن هويته بأن ضحايا الهجوم الذي وقع يوم السبت هم من عرقية الأمهرة، وقال أحد سكان مقاطعة جيمبي لوكالة "أسوشيتد برس" :" أحصيت 230 جثة وأقلق أن يكون هذا هو الهجوم الأكثر دموية الذي نشهده ضد المدنيين فى حياتنا "، وأضاف بعد أن نجا بصعوبة من الهجوم الذي وقع أمس السبت :" نحن ندفنهم فى مقابر جماعية ولا نزال نجمع الجثث ولقد وصلت وحدات الجيش الاتحادي، إلا أننا نخشي أن يستمر هذه الهجمات إذا غادرت".

وفى سياق متصل ذكرت صحيفة "أديس ستاندرد" المحلية بأن لجنة حقوق الانسان الإثيوبية أكدت أن الحادثة مرتبطة بالإشتباكات بين قوات الأمن الحكومية وجيش تحرير أورومو.

ومن ناحية أخري ذكرت لجنة حقوق الأنسان فى أورومو، يوم الأحد، بأن عمليات القتل حدثت نتيجة اشتباكات بين القوات الحكومية ومقاتلى جيش تحرير أورومو وأضافت أن هجوم الجماعة المسلحة ضد المدنيين أسفرعن سقوط عدد كبير من الضحايا وإصابات وتخريب فى الممتلكات ولا يزال السكان يطالبون بالمساعدة الفورية من أجل المخاوف الأمنية .

ويذكر أن اثيوبيا تشهد توترات عرقية فى عدة مناطق وتم أستهداف عرقية الأمهرة وهي تعتبر ثاني اكبر مجموعة عرقية فى أثيوبيا

وطالبت لجنة حقوق الإنسان الأثيوبية والتي قامت الحكومة الفيدرالية بتعيينها أن تقوم بإيجاد حل دائم لقتل المدنيين وحمايتهم من مثل هذه الهجمات.