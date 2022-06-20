انت الان تتابع تفاصيل خبر ألفت المزلاوي تطالب الحكومة بزيادة مخصصات محافظات الصعيد وخاصة سوهاج فى موازنة 22\23..فيديو حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 20 يونيو 2022 04:50 مساءً - محمد السيد - /705723/ألفت-المزلاوي-تطالب-الحكومة-بزيادة-مخصصات-محافظات-الصعيد-وخاصة-سوهاج-فى-موازنة-2223فيديو

أكدت النائبة الدكتورة ألفت المزلاوي، أمين سر لجنة اتلقوى العاملة بمجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، أن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022\2023، وضعت فى ظل مشهد اقتصادي عالمي مرتبك بسبب اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية ، والارتفاع الغير مبرر فى اسعار الغذاء والوقود عالميا.

دوت الخليج

ألفت المزلاوي تطالب الحكومة بزيادة مخصصات محافظات الصعيد وخاصة سوهاج فى موازنة 22\23

جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022 / 2023، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2022 / 2023/، مطالبة بالاهتمام بموزانات الصعيد وخاصة محافظة سوهاج، فضلا عن ايجاد فرص استثمارية للشباب، وضرورة مد حماية للفلاحين لمساعدتهم على التخلص من المشاكل التي تواجههم خاصة ارتفاع اسعار الاسمدة، وعدم وجود صناعات تقوم على المحاصيل الزراعية.

أمين سر لجنة القوى العاملة تطالب بتثبيت العاملين فى الصناديق الخاصة فى موازنة 22\23 وزيادة مخصصات التعليم

وأشارت أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن الموازنة الجديدة 2022\2023، تتضمن قصور فى بعض اوجه الإنفاق، كمخصصات التعليم التي يوجد بها عجز كبير ، مضيفة" اذا اردت هدم أمة فعليك بعلمائها"، مطالبة بزيادة موزانة التعليم لسد حاجات أجور المعلمين وزيادتها ، لافتة إلى ان مرتبات المعلمين تعتبر الأدني فى الدولة،إضافة إلى عودة 36 ألف معلم، والاهتمام بالعملية التعليمية ككل.

وفيما يتعلق بقطاع الصناعة أكدت الفت المزلاوي ، أن هناك انهيار فى الصناعات وهروب للمستثمرين، بسبب الطريقة البيروقراطية التي يتعامل بها موظفي الحكومة معهم، مشددة على ضرورة القضاء عليها من خلال تأهيلهم واعطاءهم دورات تدريبية تهدف لكيفية جذب الاستثمارات الخارجية للسوق المصري، بدلا من هروبها لادول الاخري، مضيفة ان المستثمرين بيتعاملو معاملة الحرامية فى البلد" .

وطالبت أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الحكومة ممثلة فى وزارتي التخطيط والمالية، البحث عن أوجه تمويل بعيدا عن الصناديق الخاصة، وخفض الضرائب بعيدا عن جيوب المواطنين، لافتة إلى الاستفادة من مستحقات الوزاراتين لدي الوزرات الاخري، مضيفة" لازم نشوف مورد أخر للموازنة غير جيوب الناس لأنهم تعبو".

كما شددت عضو مجلس النواب، على ضرورة، تثبيت العاملين على الصناديق الخاصة، فى موازنة العام المالي الجديد 2022\2023، خاصة بعد توجيهات القيادة السياسية، موضحة ان الحد الادني للأجور 1500، وهؤولاء العاملين يتقاضون رواتب تبلغ 300 و 400 جنية، متابعة " مش عارفة هيعيشو ازاي ..يجب اهتمام الموازنة بهم اضافة إلى أن الموازنة خالية من الاشارة الى تثبيت العاملين بالصناديق الخاصة .