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القاهرة في الاثنين 20 يونيو 2022 04:50 مساءً - محمد السيد - /705720/تعرف-على-موقف-محمود-علاء-من-مباراة-البنك-الأهلي

يواصل محمود علاء مدافع نادي الزمالك، غيابه عن الفريق الأول لكرة القدم بسبب عدم تماثله للشفاء من الإصابة التي لحقت به أثناء تواجده في معسكر منتخب مصر الذي أقيم في الأسابيع الأولى من يونيو الجاري.

وكان قد غاب اللاعب عن لقاء القمة بالأمس والذي جمع بين الأهلي والزمالك في الجولة 20 من مسابقة الدوري المصري الممتاز، وانتهت نتيجتها بالتعادل الإيجابي 2،2.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأكدت التقاريرإلى أن اللاعب غيابه سيتواصل أمام فريق البنك الأهلي، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين في إطار الجولة 22 من بطولة الدوري الممتاز، والتي تُقام في تمام الخامسة مساء الأربعاء المقبل.

ويستأنف نادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا مواصلة التدريبات الجماعية للأبيض اليوم الإثنين استعدادا لمواجهة البنك الأهلي المقررة إقامتها مساء الأربعاء المقبل، في بطولة الدوري الممتاز.

ومن القرر أن تنطلق التدريبات الجماعية للفريق في تمام الساعة الخامسة مساء على ملعب عبداللطيف أبورجيلة.

نتيجة مباراة الأهلي والزمالك أمس

وكانت قد انتهت مباراة الأهلي والزمالك بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2 – 2، في المباراة التي أقيمت على ملعب الأهلي وي السلام ضمن منافسات بطولة الدوري العام.

ونجح محمد شريف في إحراز الهدف الأول للنادي الأهلي في مرمى نادي الزمالك، في الدقيقة 12 من عمر اللقاء، واستغل شريف خطأ مدافع الزمالك محمد عبد الغني الذي قام بإرجاع الكرة عن طريق الخطأ إلى الخلف ليحرز محمد شريف الكرة من فوق حارس الزمالك محمد عواد.

فيما سجل نادي الزمالك هدف التعادل في مرمى النادي الأهلي عن طريق أشرف بن شرقي في الدقيقة 67 من عمر المباراة بعد عرضية من شيكابالا.

فيما محمود عبد الرزق شيكابالا بالهدف الثاني في شباك النادي الأهلي في الدقيقة 75 من عمر المباراة، بعد عرضية من يوسف أسامة نبيه.

ثم أحرز صلاح محسن هدف التعادل في الدقيقة 80 لتصبح النتيجة 2-2 ضمن منافسات بطولة الدوري العام في المباراة التي تقام على ملعب الأهلي وي السلام.