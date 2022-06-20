الحكم على صامويل إيتو بالسجن 22 شهرًا لتهربه من تسديد الضرائب في إسبانيا بين 2006 و2009

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القاهرة في الاثنين 20 يونيو 2022 04:50 مساءً - محمد السيد - /705719/الحكم-على-صامويل-إيتو-بالسجن-22-شهرا-لتهربه-من-تسديد-الضرائب-في-إسبانيا-بين-2006-و2009

حسب محطة "مونت كارلو الإذاعية الفرنسية، فقد أصدرت محكمة إسبانية حكمها على صامويل إيتو بالسجن 22 شهرًا مع وقف التنفيذ لإخفائه 3.8 مليون يورو من سلطات الضرائب الإسبانية بين عامي 2006 و 2009 ، وقت أن كان لاعبا في صفوف برشلونة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل: فيما يعود ذلك الأمر التي عوقب عليها إيتو إلى الفترة ما بين 2006 و2009 وقتما كان لاعبًا في برشلونة. كأس الأمم الإفريقية الموسم الماضي حقق منتخب الكاميرون الفوز على نظيره الجزائر بنتيجة 2/1، ضمن لقاء الإياب من تصفيات كأس العالم، ليتأهل الأخير للمونديال المقام في قطر 2022. وشهدت المباراة إثارة كبيرة بين الفريقين، حيث تقدم المنتخب الكاميروني في الدقيقة 22 عن طريق تشوبو موتينج، ليلجأ الفريقان للأشواط الإضافية بعدما عادلت الكاميرون نتيجة لقاء الذهاب. الجزائر ضد الكاميرون وضغط منتخب الجزائر بقوة حتى تعادل بعدما أضاع أكثر من فرصة، ليسجل هدف قاتل في الدقيقة 118 عن طريق أحمد توبه، ليظن الجميع أن الجزائر حسمت تأهلها، ولكن تعود الكاميرون بهدف في أخر دقيقة عن طريق إيكامبي الذي أهدى التأهل للأسود. في المقابل شهدت جماهير الجزائر صدمة كبرى ونفس الأمر لجمال بلماضي مدرب الفريق، بعد السيناريو الصعب الذي حدث وتسبب في عدم تأهلهم لكاس العالم قطر 2022. مباراة مصر وكوريا أنتهت أحداث مباراة منتخب مصر أمام نظيره كوريا الجنوبية، بنتيجة بأربع أهداف مقابل هدف للفراعنة، في اللقاء الذي إقيم علي ملعب سيول”. وأحرز منتخب كوريا الهدف الأول عن طريق هوانج يوي جو في الدقيقة 16 بعدما سدد كرة عرضية برأسية في مرمى الشناوي. فيما أحرز منتخب كوريا الهدف الثاني عن طريق اللاعب كيم يونج في الدقيقة 22، وسط سيطرة وخطورة كبيرة من جانب هجوم المنتخب الكوري، ولم يظهر لاعبو المنتخب المصري أي خطورة على حارس منتخب كوريا، باستثناء الهدف الأول الذي تم تسجيله من جانب مصطفى محمد في الدقيقة 39 من زمن الشوط الأول ، وبعدها تم إسدال الستار على نهايته بهذه النتيجة. وأحرزالهدف الثالث للمنتخب الكوري عن طريق اللاعب تشو جي سونج فى الدقيقة 84.

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