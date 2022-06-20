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القاهرة في الاثنين 20 يونيو 2022 04:50 مساءً - محمد السيد - /705716/بني-سويف-تشارك-في-جائزة-التميز-الحكومي-لوزارة-التخطيط

أكد الدكتور بلال حبش، نائب محافظ بنى سويف إلى مشاركة المحافظة في جائزة التميز الحكومي ،والتي تنظمها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ،ضمن خطة التنمية المستدامة"رؤية مصر 2030"،بهدف تكوين جهاز إداري كُفء وفعال يساهم بدوره في تحقيق التنمية ويستجيب للمواطنين، وذلك لمواكبة التطورات وتنمية القدرات البشرية من خلال التنافس الإيجابي الفعال والبناء وترسيخ مبادئ وقيم التميز في جميع قطاعات الدولة.

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وأشار حبش ان فئات الجائزة التميز الحكومي تشمل جوائز: المؤسسة المتميزة، الوحدة المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية،المواقع المتميزة فى تقديم الخدمات الحكومية، القيادات المتميزة، الابتكار والإبداع المؤسسي ، وجائزة التميز الفردي وتتضمن فئتي (أفضل موظف حكومي /أفضل فريق عمل)"،حيث تشمل محاور الجائزة :رؤية مصر 2030- المهام الرئيسية ،استشراف المستقبل ، الحوكمة ،الإبداع و الابتكار ،إادارة الممتلكات و الموارد ،المخاطر و استمرارية الأعمال ، رأس المال البشري.

تغيير ثقافة العمل في المؤسسات الحكومية

وأضاف نائب المحافظ، أن الهدف الرئيسي من الجائزة تغيير ثقافة العمل في المؤسسات الحكومية من خلال آلية مختلفة عن الآليات التقليدية بالتركيز على التدريب والتوعية والتحفيز، خاصة وأن الجائزة تمثل إحدى الأدوات لتغيير تلك الثقافة وتشجيع النموذج المؤسسي الحكومي الذي يعمل على دمج المساواة بين الجنسين وخلق بيئة عمل آمنة وملائمة لذوي الإعاقة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص على المستوي الاستراتيجي والتنفيذي ، مع التركيز على تغيير الثقافة، في دور القيادات و التأكيد على الدور المحوري للقيادات لإبراز النماذج المتميزة وترسيخ ثقافة التميز والذي يمثل الأسلوب المعتاد وليس استثناء.

وجاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده حبش اليوم الإثنين مع مديري الإدارات على مستوى محافظة بنى سويف.