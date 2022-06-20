وزير التربية والتعليم يعلن انطلاق امتحانات نهاية العام لطلاب شهادة الثانوية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 20 يونيو 2022 04:29 مساءً - انطلقت صباح اليوم امتحانات نهاية العام لطلاب شهادة الثانوية العامة 2022 للعام الدراسي 2021/2022.

وبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات هذا العام 707 ألف و992 طالب/طالبة، منهم 268 ألف و897 طالب/طالبة بالشعبة الأدبية، و338 ألف و882 طالب/طالبة بالشعبة العلمية (علوم)، و100 ألف و213 طالب/طالبة بالشعبة العلمية (رياضيات).

كما أدى طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة مدارس (المتفوقين STEM) الامتحان في مادتى التربية الدينية والتربية الوطنية بإجمالي عدد 1796 طالب/ طالبة.

كما أدى طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادة التربية الدينية بإجمالي عدد 250 طالب/ طالبة.

وقد حرص الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان قبل بدء الامتحان على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، واطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

وقال الدكتور رضا حجازي، إن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنه بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

وقد سارت أجواء الامتحان خلال اليوم الأول بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية.

وقامت غرفة العمليات المركزية بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات، وتلقت عدة ملاحظات، حيث تمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية من رصد عدد (4) حالات غش بمحافظات (الغربية والشرقية وقنا وسوهاج)، كما رصدت غرفة العمليات المحلية بمحافظتى (الإسكندرية وكفر الشيخ) حالتين غش في امتحان مادة التربية الدينية، باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة، ونشر أحد أجزاء الأسئلة عبر الإنترنت وقد تم التحفظ على الهواتف المستخدمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب المضبوطين.

كما تم رصد عدد (3) حالات غش بمحافظات (السويس، والشرقية، والقاهرة) في امتحان مادة التربية الوطنية باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة، ونشر أحد أجزاء الأسئلة عبر الإنترنت وقد تم التحفظ على أجهزة الهواتف المستخدمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب المضبوطين، كما تم نقل الطالبة (ب.ك.ر) بإدارة شبراخيت التعليمية بمحافظة البحيرة للمستشفى لعمل الإسعافات اللازمة بسبب حدوث ضيق تنفس لها.

جدير بالذكر أن يوم الثلاثاء الموافق 21 يونيو 2022 سوف يقوم طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية، والأدبية بأداء الامتحان في مادتي الاقتصاد والإحصاء بينما يؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادة التربية الوطنية.