مجلس الوزراء البحرينى يشيد بنتائج القمة الثلاثية لحماية الأمن القومى العربى

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 20 يونيو 2022 04:29 مساءً - أشاد مجلس الوزراء البحرينى، بنتائج القمة الثلاثية التى عقدها الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمدينة شرم الشيخ مع عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة والعاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى بن الحسين، فى تعزيز التنسيق حيال كافة المسائل والمستجدات الراهنة بما يعزز الجهود لحماية الأمن القومى العربى ويخدم مسيرة العمل العربي المشترك وشعوب المنطقة، إلى جانب دعم كافة الجهود لمكافحة الإرهاب، والحفاظ على الأمن والاستقرار.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس الاعتيادية الأسبوعية، اليوم الاثنين، برئاسة ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وفقا لما نقلته وكالة أنباء البحرين (بنا).

وأكد المجلس أهمية لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع الملك حمد بن عيسى، لافتا إلى الحرص على تعزيز أوجه التعاون والعمل المشترك بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات التي تخدم مصالحهما المشتركة.