توقف رحلات البالون الطائر فى غرب الأقصر لهذا السبب

جدة - نرمين السيد - وقال ممثل اتحاد شركات البالون الطائر بالأقصر أحمد عبود فى تصريح اليوم: "إنه تقرر إلغاء رحلات البالون بمطار البالون غرب الأقصر نتيجة الطقس المتقلب وسرعة الرياح التى لا تسمح بتحليق البالون". وأكد أن رحلات البالون تعد من أهم رحلات المغامرة فى العالم، وتعد الأقصر أحد أشهر المدن العالمية فى هذا المجال لما تتمتع من جو دافئ واستعدادات مكثفة، ويتم تجهيز مطار خاص للإقلاع من غرب المدينة، لافتا إلى التزام جميع الشركات العاملة فى البالون بتعليمات الطيران المدنى، والتى تحافظ على أمن وسلامة المشاركين باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة، ومنها تعقيم كل البالونات باستمرار واستخدام كواشف الحرارة والمطهرات والكمامات، بجانب التزام كل رحلة من الرحلات بالعدد المحدد من قبل سلطات الطيران المدنى.

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