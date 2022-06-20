وزير الخارجية: نتطلع لتعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية المتنامية مع فرنسا

جدة - نرمين السيد - التقى سامح شكرى وزير الخارجية، اليوم الإثنين، كاترين كولونا وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، وذلك في إطار العلاقات الاستراتيجية والتشاور المستمر بين مصر وفرنسا.





وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكرى قدم التهنئة لنظيرته الفرنسية على تولى مهام منصبها فى 30 مايو الماضى، متمنيا لها التوفيق فى مهمامها، وموجها لها دعوة لزيارة القاهرة لتعزيز العمل المشترك.

كما أعرب الوزير شكرى، عن التطلع لاستمرار العمل الوثيق بين البلدين لتعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية المتنامية، مع الإشارة إلى التقدير لمشاركة الجانب الفرنسى فى مشروعات التنمية الجارية فى مصر.

أضاف السفير حافظ، أن الوزير شكرى عرض الجهود التى تقوم بها مصر فى ظل استضافتها ورئاستها للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، وأهمية التنسيق المصرى الفرنسى لتعزيز جهود إنجاح المؤتمر.

وتبادل الوزير شكرى ونظيرته الفرنسية وجهات النظر حيال عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، ومنها الأزمة فى أوكرانيا والأوضاع فى ليبيا.

وأشار السفير حافظ، أن الوزير شكرى والوزيرة الفرنسية اتفقا فى ختام اللقاء على مواصلة التعاون الوثيق والتشاور لتحقيق مصالح البلدين وتنسيق مواقفهما حيال مختلف القضايا.