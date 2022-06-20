رئيس «العربية للتصنيع» يبحث مع وزير التكنولوجيا المجرى أوجه التعاون

جدة - نرمين السيد - شهدت المباحثات، عرض رؤية العربية للتصنيع بشأن تعميق التصنيع المحلى وتوطين التكنولوجيا.

كما تم توجيه الدعوة للشركات المجرية، لزيارة وحدات الهيئة العربية للتصنيع للإطلاع على الإمكانيات المتوفرة بها على أرض الواقع، وتحديد أوجه التعاون المقترحة بين الجانبين فى مجالات التصنيع المختلفة، ومنها طلمبات المياه وتحلية المياه وصناعات السكك الحديدية.

خلال تفقده معرض منتجات الهيئة العربية للتصنيع، أعرب وزير الصناعة المجرى، عن تطلع كبرى الشركات المجرية لفتح آفاق جديدة للتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، ذلك الكيان الصناعى الهام بمصر والمنطقة الإفريقية والعربية، مشيدا بما تشهده العربية للتصنيع من تطوير على مختلف الأصعدة، وبالنشاط الملحوظ فى دعم تعميق التصنيع المحلى فى مختلف المشروعات القومية والتنموية التى تشهدها مصر.

وفى سياق متصل، أكد الوزير المجرى على أهمية تعزيز التعاون المشترك لتدريب الكوادر البشرية من خلال الإهتمام بالتعليم الفنى، مشيدا بمجهودات العربية للتصنيع ورؤيتها فى هذا المجال الهام لتعزيز تعميق الصناعة وتوطين التكنولوجيا.

فى هذا السياق، أكد التراس، على أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، لزيادة فرص الاستثمار فى مصر وتوطين التكنولوجيا بالتعاون مع الخبرات العالمية، مشيرا لأهمية إستثمار عمق وقوة العلاقات بين البلدين، وكيفية الاستفادة منها لفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك والشراكة فى مجالات التصنيع المختلفة، وفقا لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وأضاف أن العربية للتصنيع تتطلع لتعزيز التعاون المشترك مع كبرى الشركات المجرية، فى أوجه الصناعة الدفاعية والمدنية المختلفة،مؤكدا على أهمية تعميق التصنيع المحلى، من خلال فتح آفاق جديدة من التعاون فى مجالات المراكز البحثية والتكنولوجية، بما يحقق زيادة القيمة المضافة فى الصناعة المحلية.