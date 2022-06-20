رئيس الإنجيلية يختتم جولته إلى ألمانيا والولايات المتحدة

جدة - نرمين السيد - اختتم الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الأسبوع الماضى، زيارته إلى ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية، والتى التقى خلالها بعدد من قادة الكنائس والشخصيات السياسية والعامة، وعدد من قادة مؤسسات المجتمع المدنى الدولية.









فى بداية جولته، التقى زكى مع الدكتور أورلخ أرنست، رئيس المكتب الإقليمى للشرق الأوسط بوزارة الخارجية، والذى ناقش معه الوضع فى مصر بشكل عام، وخصوصًا أوضاع المصريين المسيحيين، وتطرق الحوار إلى قانون بناء الكنائس، وتطبيق القانون على الجميع على حد سواء، وإنشاء هيئة الأوقاف الإنجيلية، وتطور العلاقات الإسلامية المسيحية، والدور الفاعل للمجتمع المدنى فى إطار قانون الجمعيات الأهلية الجديد.

وفى نفس السياق، التقى رئيس الإنجيلية الأسقف كريستيان ستابلن، أسقف الكنيسة اللوثرية ببرلين، وتناول اللقاء أوضاع الكنيستين والعلاقات بينهما، وتم دعوة ستابلن لزيارة القاهرة، كما التقى زكى بالسفير خالد جلال، السفير المصرى بألمانيا ودار حوار حول تفاصيل زيارة زكى إلى ألمانيا وأهمية التواصل وبناء الجسور مع المؤسسات الألمانية.

وشارك رئيس الإنجيلية فى أعمال لجنة الحوار العربى الأوربى ببرلين، والذى تعد فيه الهيئة القبطية الإنجيلية مع الشركاء فى أوروبا لبرنامج حوار يشارك فيه عدد من القيادات الدينية ومؤسسات المجتمع المدنى وصناع السياسات فى عدة دول أوروبية وعربية، ومن المتوقع أن يكون عقد هذا اللقاء فى شهر نوفمبر المقبل، كما شارك رئيس الإنجيلية فى اجتماع لجنة الحوار المصرى الألمانى، والذى هو نتاج للعمل المشترك بين الهيئة الإنجيلية والأكاديمية الإنجيلية فى لكوم، وتعد هذه اللجنة لعقد حوار مصرى ألمانى فى شهر نوفمبر المقبل فى ألمانيا.

وفى نهاية جولته فى ألمانيا، التقى زكى مع هيئة Bread for the World إحدى أهم مؤسسات المجتمع المدنى بألمانيا.

وخلال جولته بالولايات المتحدة الأمريكية، التقى زكى فى واشنطن كلا من: براين جيفرى ماست، عضو الكونجرس وعضو لجنة الشئون الخارجية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وكارين ساساهارا، نائبة مساعد الخارجية لشئون الشرق الأدنى، والسفير رشاد حسين، سفير الحريات الدينية، وفى كليفلاند، تنسى التقى زكى بعدد من المسئولين والقيادات الدينية.

ودار حوار حول الوضع المصرى بشكل عام وأوضاع المسيحيين بشكل خاص، وقرارات تقنين أوضاع الكنائس وإنشاء هيئة الأوقاف الإنجيلية، التى تسمح لأول مرة للإنجيليين بإدارة أوقافهم، كما تناول اللقاء أيضا النقاش حول تطور المجتمع المدنى، وأشار زكى إلى أهمية دور قانون منظمات المجتمع المدنى الجديد، لافتا إلى تخصيص 700 مليار جنيه لمبادرة "حياه كريمة"، لتحسين حياة الفقراء.

كما شهد اللقاء أيضا نقاشا حول الحوار الوطنى والدعوة إلى حوارات متعددة على مستويات عديدة فى المجتمع المصرى.

وفى نهاية جولته فى الولايات المتحدة الأمريكية، التقى زكى مع الأسقف فولى بيتش، رئيس أساقفه الكنيسة الأنجليكانية بشمال أمريكا، والذى ناقش معه العلاقات بين الطائفة الإنجيلية والكنيسة الأسقفية بمصر.