«الصحة» تعلن خطة التأمين الطبى لامتحانات الثانوية العامة

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الخطة تتضمن الدفع بـ1750 سيارة إسعاف مجهزة، بينهم 832 سيارة متمركزة بجوار اللجان و918 سيارة فى محيط اللجان الامتحانية، مع المتابعة الميدانية من خلال ممثلين عن كل قطاعات ومديريات الوزارة، لضمان التعامل الفورى مع أى طوارئ أو بلاغات بكافة محافظات الجمهورية.
وأكد عبدالغفار أن خطة الوزارة تهدف إلى الحد من فرص انتقال أى أمراض معدية بين الطلاب، والمراقبين وكل من يشارك فى الامتحانات، وذلك بإتباع خطة شارك فى إعدادها جميع قطاعات ومديريات الوزارة؛ لضمان التأمين الطبى، للطلاب والمراقبين والمشرفين على اللجان، والزائرات الصحيات والعاملين داخل المدارس واللجان الامتحانية.
وقال الدكتور حسام، إنه حال رصد حالات مرضية بين الطلاب، يتم التحويل لأقرب مستشفى لتشخيص الحالة، ووصف العلاج اللازم، مع حصر جميع حالات الإصابات والجروح أو الأمراض خلال اليوم الامتحانى.
وأشار عبدالغفار إلى تقديم الخدمات الطبية والإسعافية لـ15 مواطنا داخل اللجان فى أول أيام امتحانات الثانوية العامة، موضحا أن معظم الحالات تراوحت ما بين المعاناة من هبوط ونزلات معوية، وضيق فى التنفس، ومغص معوى وكلوى، وتشتجات عصبية، وارتفاع فى ضغط الدم، وجميعهم تلقوا الخدمات اللازمة سواء فى أماكن تواجدهم، أو فى المستشفيات المحيطة باللجان.
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