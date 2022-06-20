الغش والتسريب والتأمين.. رسالة التعليم لطلاب الثانوية العامة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة، أن تسريب الامتحانات تداولها قبل انعقاد اللجان، وهذا لما لم يحدث تماما اليوم، أول أيام الثانوية العامة.

أما الغش الإلكترونى، فهو ما يحاول الطلاب نشره عبر صفحات التواصل الاجتماعى بعد انعقاد لجنة الامتحان، كما شهدته امتحانات اليوم من حالات فردية تمكنت الوزارة من ضبطها.

وشدد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه لم يحدث أى تسريب فى امتحانى التربية الدينية والتربية الوطنية، اللذان أداهما طلاب الثانوية العامة اليوم الاثنين.

وتُعقد امتحانات الثانوية العامة فى لجان مؤمنة ومراقبة بالكاميرات المتصلة بغرفة العمليات المركزية، كما أن كراسات الأسئلة الخاصة بالطلاب مدون عليها باركود و QR Code، ما يمكن الوزارة من ضبط الطالب الذى حاول الغش أو شرع فيه.

كما يتم تفتيش الطلاب قبل دخولهم اللجان الامتحانية وقبل بداية الامتحان وبعد مرور نصف ساعة بالعصا الإلكترونية، للكشف عن أدوات الغش الإلكترونى، كما توزع الوزارة على الطلاب داخل اللجنة الواحدة 4 نماذج امتحانية تتفق من حيث الأسئلة وتختلف من حيث ترتيبها، بحيث لا يتمكن الطلاب من الاستفادة من محاولات الغش.

وادى نحو 707 ألاف و992 طالبا وطالبة، صباح اليوم الإثنين، امتحانى التربية الدينية والتربية الوطنية للثانوية العامة، ورقياً بنظام "البابل شيت" فى لجان مؤمنة ومراقبة بالمدارس، وباتباع الإجراءات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وتمكن أعضاء فريق الغش الإلكترونى بغرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، من ضبط 9 حالات غش إلكترونى بين الطلاب بلجان مختلفة، ليتم توقيع العقوبات القانونية عليهم.

وانطلقت صباح اليوم الاثنين، امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2021-2022، وبدأ الطلاب الامتحانات بالمواد التى لا تضاف للمجموع، وغداً الثلاثاء، يؤدون امتحان الاقتصاد والإحصاء، وذلك قبل الحصول على فترة راحة تمتد لـ25 يونيو الجارى قبل بدء امتحانات المواد الأساسية يوم 26 يونيو.