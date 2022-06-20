القباج: الرئيس السيسى شدد على مواجهة تحديات الأمن والاستقرار بإفريقيا

جدة - نرمين السيد - وشهد الملتقى مشاركة وزير والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزيرى النقل السابقين ورئيس الاتحاد الإفريقى لمنظمات مقاولى التشييد والبناء، ولفيف من الخبراء والمتخصصين فى مصر والقارة الافريقية والوطن العربى.

وأكدت القباج أن لقاء اليوم يستشرف آمال المستقبل لتعزيز سبل الخروج من الأزمات السياسية والاقتصادية المركبة والمتتالية التى ألمت بالدول الإفريقية والعربية، مشيرة إلى أن تفاقم التباطؤ فى وتيرة الاقتصاد العالمى استتبع ارتفاع نسب التضخم والركود الاقتصادى، وارتفاع أسعار السلع الغداء.

وأضافت القباج أن الدول الإفريقية والعربية الأكثر شبابا وحيوية، وهى الأكثر والأكبر حجما والأكثر مواردا، والأكثر عددا، حيث إن عدد دول القارة يبلغ أكثر من 25% من إجمالى دول العالم، وتحتوى إفريقيا على نحو40% من ذهب العالم، و30% من احتياطى العالم من المعادن، و90 فى المائة من الكروم والبلاتين بالإضافة إلى أكبر احتياطات العالم من اليورانيوم والماس والبلاتين، و12% من احتياطى النفط ونحو 8% من الغاز الطبيعى فى العالم، وتملك إفريقيا 65% من الأراضى الصالحة للزراعة فى العالم، ويمثل رأس المال الطبيعى ما بين 30 إلى 50% من مجموع الثروة الذى يكفل فرصا هائلة لتمويل جدول أعمال التنمية المستدامة ومواجهة تغير المناج من أجل تحقيق الازدهار.

وأوضحت وزيرة التضامن أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد على ضرورة مواجهة التحديات التى تتعلق بالأمن والاستقرار فى إفريقيا من أجل تعظيم فرص جذب الاستثمارات إلى القارة الإفريقية حتى تتبوأ دول القارة مكانتها، فإفريقيا يمكن أن تكون مخزنا للحبوب والسلع الغذائية فى العالم، لكنها تحتاج إلى بنية أساسية قارية متكاملة تشمل بنية تحتية من كهرباء وطرق، وآلية نقل قوية من أجل الربط بين دول القارة بخطوط الطيران، والسكك الحديدية، والخطوط البحرية، وإتاحة حرية الانتقال للأفراد ورؤوس الأموال، مشيرة إلى أنه آن الأوان للدفع بكل القوى لتحقيق أحلام ثورات التحرر الإفريقى خاصة أن الدول الإفريقية جميعها مستقلة، ولها قياداتها الوطنية، ولا تزال الآمال معلقة فى أن يتحول الاتحاد الإفريقى إلى كيان يماثل الاتحاد الأوروبى بما يضمن التكامل الاقتصادى والسياسى بين دول القارة، ومما ساهم فى استغلال إمكاناتها على الوجه الأمثل.

وشددت القباج على أهمية الحفاظ على حقوق العمالة غير المنتظمة، ومنها عمال التشييد والبناء، حيث إن التزام الدول بالحفاظ على حقوق العمال ضرورة اقتصادية واجتماعية، لإيجاد علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية تكفل سبل التفاوض الجماعى، وتعمل على توافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية، والحماية التأمينية، كما تعمل على حماية العمال من مخاطر البطالة والعجز والوفاة.

ويعد التمكين الاقتصادى للمرأة ركيزة أساسية لتحقيق النمو الشامل والتنمية المستدامة، فالإناث فى أفريقيا يمارسن قرابة 66% من العمل وينتجن 50% من الغداء، ومع ذلك لا يتخطى نصيبهن من الدخل 10% وحصتهن من الملكية 1%، لذا يتحتم على أى استراتيجية تستهدف تحقيق التنمية المستدامة أو الحد من الفقر أو تحقيق الأمن الغذائى التركيز على تمكين المرأة الإفريقية باعتبارها شريكا أساسيا فى التنمية.

وأضافت القباج أن إمكانات إفريقيا تجعلها أكبر مزرعة لإنتاج الغذاء فى العالم بما تملكه من أراض شاسعة صالحة للزراعة، وموارد مائية هائلة غير مستغلة، لكن الأمر يحتاج إلى رؤية موحدة وعاجلة لتوفير الإمكانات اللازمة لذلك، خصوصًا فيما يتعلق بالبنية الأساسية من طرق، وكهرباء، وخطوط سكك حديدية، ونقل بحرى وبرى.

وأشارت إلى أن الدولة المصرية بذلت خلال السنوات الماضية جهودا مكثفة لمعالجة الأسباب الجذرية للفقر والدفع بحقوق العمالة غير المنتظمة والدعوة لتغطيتهم تأمينيا، طبقا لسياسات الدولة التى "لا تترك أحدا خلف الركب"، مؤكدة أن هناك توسعًا على شبكات الأمان الاجتماعى للفئات الأولى بالرعاية، وتعمل على تعزيز الاستثمار فى رأس المال البشرى لأطفالهم، وتعزيز سبل التمكين والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى تسريع وتيرة التحول الرقمى، وتوظيف الميكنة فى تقوية ممارسات الحوكمة وترشيد الموارد.

وأعلنت الحكومة المصرية برئاسة دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى حزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية لتخفيف آثار التداعيات الاقتصادية العالمية بما يشمل:

• تعزيز مشاركة القطاع الخاص فى الاستثمار ومنح تسهيلات وإعفاءات ضريبية للشركات الناشئة فى بعض القطاعات

• البدء فى استصلاح واستزراع ما يقرب من 4 ملايين فدان لتأمين احتياجات الشعب المصرى من السلع الغذائية.

• تعميم سياسات الاستثمار الأخضر وتنامى برامج الاقتصاد الأخضر التمكينى الخاصة بالغذاء والزراعة والصناعات المختلفة لإيجاد منظومة متكاملة لدعم الافراد الأولى بالرعاية ودمج أكبر عدد منهم فى أنشطة اقتصادية وانتاجية،

• تمكين الشباب ومنحهم الفرصة المساهمة فى المشاركة الاقتصادية والاجتماعية

• مضاعفة مساحة المعمور فى الدولة المصرية لتتضاعف النسبة من 7 إلى 14% من خلال إقامة حوالى 15 مدينة جديدة، بالإضافة إلى عاصمة إدارية جديد

• تحفيز نقل التكنولوجيا وتعزيز التنمية القائمة على الابتكار بين الدول الإفريقية والعربية.

• إطلاق البرنامج القومى لنقل سكان المناطق العشوائية والمناطق غير الآمنة لنحو مليون وحدة سكنية تم إنشاؤها فى مناطق مستحدثة متكاملة الخدمات والمرافق، بالإضافة إلى إطلاق البرنامج الرئاسى لتطوير القرى المصرية "حياة كريمة" بهدف تحسين المرافق وتوفير بيئة آمنة وتعزيز فرص التمكين الاقتصادى.

• الإصلاح التدريجى للمنظومة التأمينية وزيادة المعاشات، إلى جانب زيادة حد الإعفاء الضريبى.

• تحويل الدعم الشامل إلى الدعم من خلال الاستهداف فقط للمستحقين، وبالتالى ترشيد موارد الدعم وتوجيهه فقط لمن التزموا بشروط الالتحاق بالتعليم والحصول على الرعاية الصحية للأم والطفل.

• الشراكة بين الحكومة المصرية والمجتمع المدنى، لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة لتحقيق الأمن الغذائى للأسر الأولى بالرعاية بالإضافة إلى تعزيز التغذية فى الحضانات وبرنامج الألف يوم الأولى فى حياة الطفل الذى يستهدف المرأة فى فترة الحمل والرضاعة.