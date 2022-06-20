انت الان تتابع خبر قرارات مهمة من وزارة الداخلية السعودية حول السفر إلى هذه البلدان.. تفاصيل والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصدرت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية قرارات جديدة حول السفر إلى عدة بلدان.

وفي السياق، صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، بأنه بناءً على متابعة الوضع الوبائي لجائحة فيروس كورونا وما رفعته الجهات الصحية المختصة حيال الوضع الوبائي عالميًا؛ فقد تقرر رفع تعليق سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر إلى كل من: (جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، وجمهورية تركيا، وجمهورية فيتنام الاشتراكية، وجمهورية الهند).