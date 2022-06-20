انت الان تتابع خبر فئات ممنوعة من القبول ببرنامج تكافل وكرامة .. اعرف انت منهم ولا لا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عن فئات ممنوعة من القبول ببرنامج تكافل وكرامة، تزامنا مع صرف الدعم النقدي لليوم الخامس على التوالي، والمستفيد به ما يزيد عن 4 مليون أسرة.

فئات ممنوعة من القبول ببرنامج تكافل وكرامة: