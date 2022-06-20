انت الان تتابع خبر فئات ممنوعة من القبول ببرنامج تكافل وكرامة .. اعرف انت منهم ولا لا والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عن فئات ممنوعة من القبول ببرنامج تكافل وكرامة، تزامنا مع صرف الدعم النقدي لليوم الخامس على التوالي، والمستفيد به ما يزيد عن 4 مليون أسرة.
فئات ممنوعة من القبول ببرنامج تكافل وكرامة:
- وجود أبناء الأسرة المستفيدة من الدعم النقدي تكافل وكرامة، في مدارس خاصة تزيد المصروفات السنوية عن 2000 جنيه للطفل الواحد.
- إذا كان الشخص المستفيد يمتلك عقارات غير محل السكن بغرض الاستثمار.
- إذا كان الشخص المستفيد يمتلك حيازة أرض زراعية وتزيد عن فدان.
- إذا كان الشخص المستفيد يمتلك عمل خاص به أو ملكية عمل خاص أو شخصي.
- إذا كان الشخص يعمل خارج البلاد وقت الاستعلام، ويشترط إقامة مستقرة داخل البلاد لمدة 6 أشهر سابقة عن تاريخ التقدم للبرنامج.
- إذا كان المواطن يمتلك جرار زراعي أو سيارة أجرة أو نقل أو سيارة ملاكي موديل ما بعد عام 2000.
- ألا يتم تزويج أي من الأبناء، ذكور أو إناث، قبل 18 سنة.
- ألا يكون لدى المتقدم أو المستفيد 3 رؤوس ماشية أو أكثر من أجل التجارة.
- الشخص الذي يعمل في القطاع العام أو الخاص بتأمين أو بدون تأمين.