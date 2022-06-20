انت الان تتابع تفاصيل خبر السجن بالمؤبد لـ تأجر فاكهة لقتله عامل بعد طعنه بسلاح أبيض حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 20 يونيو 2022 03:53 مساءً - محمد السيد - /705710/السجن-بالمؤبد-لـ-تأجر-فاكهة-لقتله-عامل-بعد-طعنه-بسلاح-أبيض

قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار محمد على عبد الرحيم وعضوية المستشارين، على أحمد رجب، وحسام محمد المكاوى، وحسام الهجرسى، وأمانة سر أحمد رمزى ومحمد عبد الستار، بمعاقبة تاجر فاكهة بالسجن المؤبد ،وعامل كاوتش وربة منزل بالسجن المشدد 10 سنوات لقيامهم بقتل عامل بطعنه بسلاح أبيض لسرقته.

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وقائع القضية

وتعود وقائع القضية الى شهر يوليو من العام الماضى حيث تلقى اللواء محمد والى مدير أمن الشرقية إخطارًا من مستشفى الحسينية المركزى بوصول عامل 25عاما مصابا بعدة طعنات نافذة وانه لفظ انفاسة عقب وصوله.

تحريات القضية

وكما توصلت التحريات إلى أن مرتكب الواقعة "تاجر خضروات وفاكهه"، 25 عاما، وعامل اطارات سيارات 19 عاما، وربة منزل 48 عاما، وانهم استدرجوا المجنى عليه للتشاور فى أعمال، واثناء ذلك حاولوا سرقتة، وعندما قاومهم طعنوه بسلاح ابيض عدة طعنات اودت بحياتة، وسرقوا هاتفة المحمول ومبلغ مالى قدرة الف جنيه، تم القبض عليهم وإحالتهم للنيابة، والتى قدمتهم لمحكمة الجنايات والتى حكمت عليهم بالسجن المؤبد، وعامل كاوتش وربة منزل بالسجن المشدد 10 سنوات لقيامهم بقتل عامل بطعنه بسلاح أبيض لسرقته.

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الحكم على عامل لشروعه في قتل أخر بمنشاة ناصر

تصدر محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، مالية برئاسة المستشار خالد هاشم قراعة، وعضوية المستشارين أيمن عثمان البابلي، والدكتور فايز اللمساوي، وأمانة سر أيمن القاضي، عمر عاشور، اليوم الاثنين، الحكم على عامل لشروعه في قتل آخر لخلافات مالية فيما بينهم بمنشاة ناصر. دوت الخليج

محاولة قتل عامل

أكدت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في القضية رقم 12484 لسنة 2021 جنايات منشأة ناصر، أنّ المتهم «حسين.ف»، 22 عامًا، عامل، شرع في قتل المجني عليه «عبدالله.ي»، عمدًا مع سبق الإصرار إثر مشادة كلامية نشبت بينهما حول مبالغ مالية فتولدت لديه نية الخلاص منه نفاذًا لما وغر بصدره، فهرع إلى مسكنه محضرًا سلاحه الأبيض «سكين» للاعتداء به عليه مستخدماً سلحه الحاد، بأن كال له ضربتين استقرت أولاهما في موضع قاتل من جسده «عنقه» واستقرت ثانيتهما بذراعه قاصدًا من ذلك إزهاق روحه، ما أسفر عن سقوطه أرضاً فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي إلا أن أثر جريمته قد خاب لسبب لا دخل لإرادته فيه ألا وهو تداركه بالعلاج.

وشهد المجني عليه أمام النيابة العامة، بأنه إثر خلافات مالية بينه وبين المتهم أدت إلى مشادة كلامية فأشهر المتهم في وجهة سلاحًا أبيض معتدياً به عليه محدثًا ما به من إصابات، قاصدًا إزهاق روحه إلا أنه تم نقله لتلقى العلاج وإسعافه وإنقاذ حياته .

التقرير الطب الشرعي

ثبت بتقرير الطب الشرعي أن المجنى عليه يعاني من جرح قطعي بالجانب الأيمن بالرقبة طوله حوالي 20 سم نافذ وجرح قطعي في اليد اليسرى طوله 4 سم، وأورى تقرير الطب الشرعي بأن المجنى عليه يعاني بإصابة بالعنق والصدر واليد اليسرى والأصبع الإبهام الأيمن قطعية وطعنية معاصرة لتاريخ لواقعة تنشأ عن نصل حاد اياً كانت ويجوز حصولها من سكين وفق التصور الوارد، وقد شفي من جراء إصابته بالصدر واليد اليسرى دون تخلف عاهة وتخلف لديه من إجراء إصابته بالعنق والأصبع الإبهام الأيمن وإعاقة بحركات العنق على الجانبين وعدم القدرة على ثني الأصبع الإبهام بالأيمن ما يعتبر عاهة مستديمة تقدر نسبتها بحوالي 10%. دوت الخليج