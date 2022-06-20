انت الان تتابع تفاصيل خبر "تخدير كامل".. رئيس الوزراء البريطاني يخضع لعملية جراحية حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 20 يونيو 2022 03:53 مساءً - محمد السيد - /705708/تخدير-كامل-رئيس-الوزراء-البريطاني-يخضع-لعملية-جراحية

دوت الخليج

وذكر المتحدث أن سبب العملية :"مرتبط بالجيوب الأنفية وأن رئيس الوزراء عاد الآن إلى دواننج ستريت مقر الحكومة البريطانية".

وأوضح المتحدث باسم رئيس الوزراء، للصحفيين بأن بوريس جونسون ذهب إلى المستشفى فى تمام الساعة السادسة صباحا وتم أجراء العملية خلال الصباح، وعاد بعد ذلك إلى دواننج ستريت بعد العاشرة صباحا ".

ويذكر انه فى وقت سابق أصيب رئيس الوزراء البريطاني بفيروس كورونا أدت إلى مكوثة أسابيع من أجل تلقى العلاج

حجب الثقة عن حكومة جونسون

ويوجه بوريس جونسون عدد من التحديات منها تحديا يتعلق بقيادة حزب المحافظين ومن المقرر أن يتم حسم الأمر يوم الأربعاء القادم.

ويشار إلى أن هناك عدد متزايد من النواب المنتمين لحزب المحافظين قد فقدوا الثقة فى حكومة جونسون وذكر بعضهم أنهم قدموا خطابات للدعوة رسمية من أجل أقتراع حجب الثفة عن الحكومة، ولكي يتم حجب الثقة فيجب أن يقدم 54 نائب محافظ على الأقل طلبا رسميا من أجل اجراء الاقتراع إلى "رئيس لجنة 1922 "بالحزب .

ووفق ما نشرته صحيفة "صنداي تايمز" فإن مسؤولين بالحزب و نواب معارضين يعتقدون أنهم على وشك الإقتراب من العدد 54 وهو المطلوب من أجل تنفيذ الإجراء وبعض منهم بعتقد أن هذا العدد تم تخطيه بالفعل.