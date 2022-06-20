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القاهرة في الاثنين 20 يونيو 2022 03:53 مساءً - محمد السيد - /705707/النواب-يرفع-جلساته-للغد-للتصويت-النهائى-على-قوانين-ربط-الموازنة

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة العامة لمجلس النواب، بعد الموافقة على تقرير لجنة الزراعة عن قرار رئيس الجمهورية رقم (203) لسنة 2022 بشأن الموافقة على التعديل السادس لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول (أرضي)، الموقع في القاهرة بتاريخ 29/9/2021.

دوت الخليج

النواب يرفع جلساته للغد للتصويت النهائى على قوانين ربط الموازنة

تهدف الاتفاقية لزيادة مساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مجال الأعمال الزراعية للتنمية الريفية بنحو 4.5 مليون دولار أمريكى ليبلغ إجمالي منحة المساعدة بمقتضى الاتفاق المعروض نحو 77.098 مليون دولار، وذلك للاستمرار في تحقيق أهداف منحة المساعدة المتمثلة فى زيادة دخول صغار المزارعين، وإتاحة فرص عمل للقائمين على الأعمال الزراعية، بما يسهم في تحقيق هدف النمو الاقتصادى الخاص "اقتصاد مصري أكثر تنافسية وشمولية من خلال النمو في قطاعات مختارة.

ويعود مجلس النواب، للانعقاد غدا الثلاثاء، للتصويت النهائي على مشروع الموازنة العامة للدولة 2022/2023، وأيضا مناقشة مشروع قانون الأكاديمية العسكرية المصرية وأنشاء كلية تكنولوجية عسكرية.