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القاهرة في الاثنين 20 يونيو 2022 03:53 مساءً - محمد السيد - /705706/أحد-جيران-طالب-المنصورة-صاحبة-أخته-بعتتلها-صورته-وهو-بيدبح-زميلته-ونزلتلي-تصوت

تحدث أحد جيران طالب المنصورة المتهم بذبح زميلته أمام جامعة المنصورة، قائلًا أنه علم بالحادثة من على مواقع التواصل الاجتماعي وجروبات الخاصة بالجامعة من خلال أحد أبناءه.

صديقة أخته أرسلت لها صورته على «واتساب»

وأوضح خلال حديثه مع موقع دوت الخليج في بث مباشر، أن أخت المتهم علمت بالحادثة من خلال إحدى الصور التي أرسلتها لها زميلتها على تطبيق «واتساب»، أثناء قيامه بذبح زميلته، مضيفًا: «أخته نزلت تصوت أول ما شافت الصورة، وانهارت هي ووالدتها ومشيوا يروحوله».

انهيار والدة المتهم

وأكد جار المتهم، أن والدته دخلت في حالة انهيار قائلًا: «ابنها الوحيد ملهاش غيره وعمره ما كان بتاع مشاكل، أول ما عرفت انهارت، ربنا يتولاهم».

عمره ما شال سلاح ولا شرب سيجارة

وأضاف: «أنا واثق إن هو جواه حد كويس جدًا وفي حاله ومش بتاع مشاكل، الله أعلم إيه الظروف اللي هو فيها، والده اتوفى وهو صغير ممكن يكون عنده مشاكل، والله أعلم التفاصيل إيه بالظبط،عمره ما شال سلاح ولا بيشرب سيجارة ولا يمشي مع حد من شباب المنطقة، أخرنا سلام عليكم وعليكم السلام».

سوء تفاهم بين المتهم والمجني عليها وتدخل الأهل

وروى أحد جيران «محمد» المتهم بذبح زميلته أمام جامعة المنصورة، أنه منذ عام تقريبًا، جاء أهل المجني عليها إلى منطقة سكن المتهم، وكان برفقتهم عدد من البلطجية، قائلًا: «كان فيه سوء تفاهم بينهم قبل كده، وأهل البنت جم هنا وكان معاهم بلطجية، وكان شكلهم مش كويس وأنا استغربت لما سألوا عليه».

وأضاف، أن أهل المجني عليها أرادوا معرفة منزل المتهم، ولكنه رفض إطلاعهم عليه، موضحًا: «كان شكلهم ناس مش كويسة وجايين يعملوا مشاكل، وأنا عارف أهل محمد ناس محترمين استحالة يعرفوا ناس بالشكل ده، وعرفت منهم إن فيه مشكلة وقعدت سمعتها وجيبت محمد وقعدنا معاهم وحلينا المشكلة ومشيوا مرضيين ومحصلش أي مشاكل تاني من وقتها».

طالب يذبح زميلته أمام جامعة المنصورة

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، صباح اليوم الإثنين، بعد تداول مقطع فيديو، يرصد لحظة قيام طالب بكلية الآداب بتوجيه عدة طعنات لزميلته حال نزولهم من الأتوبيس عقب وصولهم من مدينة المحلة، ثم قام بذبحها من الرقبة في وسط الشارع أمام المارة، وتمكن الأهالي من القبض عليه وضبط السلاح المستخدم، حتى وصول الشرطة.