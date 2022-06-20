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القاهرة في الاثنين 20 يونيو 2022 03:53 مساءً - محمد السيد - /705705/حكم-أجنبي-الزمالك-لم-يستحق-ركلات-جزاء-أمام-الأهلي-في-القمة

تحدث الحكم الانجليزي مارك كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام بالاتحاد اليوناني، على بعض الحالات التحكيمية التي أثارت الجدل عقب انتهاء مباراة القمة بين الأهلي والزمالك أمس الأحد.

وكان قد تواجه الأهلي والزمالك في القمة 124، التي أقيمت على ستاد وي السلام، وانتهت بنتيجة التعادل الإيجابي 2/2.

يرصد دوت الخليج التفاصيل

وأكد الحكم الانجليزي مارك كلاتنبرج، في حديث له ببرنامج “أخبار أون تايم”، على أن نادي الزمالك لم يستحق الحصول على ركلات جزاء في المباراة التي جمعت بين الفريقين بالأمس.

وعن لقطة اصطدام الكرة بكتف ياسر إبراهيم لاعب الأهلي، قال الحكم الانجليزي: “ اللاعب يده في وضعها الصحيح والكرة لا تستحق ركلة جزاء”.

أما عن كرة اصطدام إمام عاشور لاعب الزمالك بأحد مدافعي النادي الأهلي، أكد كلاتنبرج على أن اللاعب هو من وضع نفسه أمام لاعب الأهلي حتى يتحصل على ركلة جزاء.

تصريحات سمير عثمان مع شوبير

وأشاد سمير عثمان، في مكالمة هاتفية له عبر برنامج شوبير الإذاعي، المُذاع على راديو أون سبورتس، بطاقم التحكيم الإسباني الذي أدار لقاء القمة بالأمس، وتحدث عن التناغم الذي حدث بينه وبين مساعديه في الفار، وعدم توقف اللعب كثيراً أثناء مجريات اللقاء.

وأضاف الحكم المصري، لـ شوبير: “ لم يكن هناك حالات تحكيمية مثيرة للجدل في هذه المباراة، فلم يكن هناك سوى الكرة التي ارتطمت بكتف مدافع الأهلي داخل منطقة الجزاء ولم يتم احتسابها لأنها لم تلامس يداه، وكذلك كرة بيرسي تاو، والذي اصطدم بعواد، ولكن قبلها كانت هناك حالة تسلل”.

أما عن حالتة إمام عاشور، والذي سقط في منطقة جزاء النادي الأهلي وطالب الحكم بالحصول على ركلة الجزاء، فقال سمير عثمان: “ مدافع الأهلي لم يقم سوى بوضع يده على كتف إمام عاشور، وهذا لا يعد خطأ، وفي حالة رغبة اللاعب في الحصول على ركلة جزاء، فلابد بأن يقوم لاعب الأهلي بشده إمام، أو إعاقته وهذا لم يحدث في تلك اللعبة”.