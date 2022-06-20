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القاهرة في الاثنين 20 يونيو 2022 03:53 مساءً - محمد السيد - /705704/مد-أجل-الحكم-في-استئناف-طبيب-الكركمين-على-حكم-حبسه-سنتين-للغد

قررت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، منذ قليل، مد أجل الحكم في استئناف أحمد أبو النصر الشهير بطبيب الكركمين على حكم حبسه سنتين وتغريمه ١٠٠ ألف جنيه، لانتحاله صفة طبيب وترويج مستحضرات طبية غير مصرح بها من وزارة الصحة، بجلسة الغد الثلاثاء.

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تحديد الجلسة

وكانت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، حددت جلسة ١٩ أبريل لنظر أولى جلسات استئناف المتهم أحمد ابو النصر الشهير بـ طبيب الكركمين، على حكم حبسه سنتين وتغريمه ١٠٠ ألف جنيه. واستأنف دفاع المتهم أحمد أبوالنصر، الشهير بـ "طبيب الكركمين"، على حكم حبسه سنتين وغرامة ١٠٠ الف جنيه، الصادر من محكمة جنح الاقتصادية.

حكم المحكمة

وقضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، بمعاقبة المتهم أحمد أبوالنصر، الشهير بـ "طبيب الكركمين" وآخر، بالحبس سنتين وغرامة ١٠٠ الف جنيه. وكانت النيابة العامة أمرت بإحالة المتهم أحمد أبو النصر للمحاكمة الجنائية لمزاولة مهنة الطب وهو غير مرخص له بمزاولتها،وانتحاله لنفسه لقب طبيب، فضلًا عن ارتكاب المتهم الآخر جريمة توزيع تلك الأشياء بدون تصريح.

النيابة العامة

دوت الخليج

وقدمت النيابة العامة المتهم أحمد أبو النصر -هاربًا- وآخر معه إلى محكمة الجُنح الاقتصادية المختصة في السابع من شهر فبراير الجاري؛ لطرحهما وعرضهما للبيع أغذية ونباتات مغشوشة، ومستحضرات ومستلزمات طبية لم يصدر قرار من وزير الصحة أو أيّ جهة معنية أخرى بتداولها مع علمهما بذلك، وفتحهما مكتبًا للدعاية الخاصة بالأدوية والمستلزمات الطبية بغير ترخيص، وإنشاء المتهم أحمد أبو النصر وإدارته صفحات بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك ) ومواقع أخرى بهدف ارتكاب جريمة بيع تلك الأشياء بغير ترخيص، واستعماله وسائل نشر من شأنها حَمْل الجمهور على الاعتقاد بحقِّه في مزاولة مهنة الطب وهو غير مرخص له بمزاولتها، وانتحاله لنفسه لقب طبيب، فضلًا عن ارتكاب المتهم الآخر جريمة توزيع تلك الأشياء بدون تصريح، وجُنح أخرى.