انت الان تتابع تفاصيل خبر مشادة قبل الامتحان.. تفاصيل مقتل طالبة جامعة المنصورة على يد زميلها حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 20 يونيو 2022 03:53 مساءً - محمد السيد - /705698/مشادة-قبل-الامتحان -تفاصيل-مقتل-طالبة-جامعة-المنصورة-على-يد-زميلها

تعرضت طالبة للطعن على يد زميلها أمام بوابة كلية الآداب بجامعة المنصورة، عقب مشادة كلامية أثناء توجههما إلى الامتحان، ما أدى إلى وفاتها والقبض على المتهم لإجراء التحقيقات معه والوقوف على أسباب الحادث.

دوت الخليج

ورود بلاغ

وتلقى اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة أول المنصورة، من أمن جامعة المنصورة بمقتل طالبة على يد زميلها أمام بوابة كلية الآداب بجامعة المنصورة.

تحريات ضباط المباحث

وانتقل على الفور ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع طالبة تدعى "نيرة .أ" على يد زميلها ويدعى "محمد .ع"، مقيمان في مدينة المحلة الكبرى التابعة لمحافظة الغربية، حيث نشبت بينهما مشادة كلامية أثناء ذهابهما إلى الامتحان، فطعنها طعنتين نافذتين، لقيت على الفور مصرعها، وتم نقل الجثة إلى المستشفى الدولي، وحُرر محضرًا بالواقعة.

شاهد عيان

وقال شاهد عيان على جريمة ذبح طالبة المنصورة، بأن المتهم لاحظ أفراد أمن الجامعة يتوجهون إليه، فأسرع بالإمساك برقبة المجني عليها وذبحها، ما أحدث بها نزيفًا أدى إلى مصرعها على الفور.

أمن الجامعة

وأضاف الشاهد أن أمن الجامعة تمكن من ضبطه واحتجازه، ونزع السلاح الأبيض من يده، واستدعاء قوات الأمن التي حضرت على الفور وألقت القبض عليه، وجرى نقل الجثمان إلى المشرحة، لاستكمال الإجراءات.