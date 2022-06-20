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القاهرة في الاثنين 20 يونيو 2022 03:53 مساءً - محمد السيد - /705695/الاتحاد-الأوروبي-يصادق-على-وثيقة-من-العلاقات-الاستراتيجية-مع-دول-الخليج

وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي،خلال اجتماع بلوكسمبورغ، على وثيقة العلاقات الاستراتيجية مع دول الخليج.

دوت الخليج

المجلس الأوروبي يرحب بالشراكة الاستراتيجية مع الخليج

ووفق ما جاء فى الوثيقة فأن:" المجلس الأوروبي يرحب بالتوافق بين المفوضية الأوروبية والممثل السامي للشؤون الخارجية باعتباره خارطة طريق عملية نحو شراكة استراتيجة مع الشركاء الخليجين ويدعو إلى تنفيذها بسرعة وفعالية".

وأضافت الوثيقة بأنه تنفيذ شراكة استراتيجية بين مجلس التعاون الخليجي والدول الأعضاء فيه، هو جزء من تعزيز مشاركة الاتحاد الأوروبي فى المنطقة وأولوية رئيسية للاتحاد الأوروبي.

كما أشارت الوثيقة إلى ضرورة التعاون الوثيق والفعال بين الاتحاد الأوروبي والشركاء الخليجين من أجل تحقيق الأهداف الرئيسية للاتحاد الأوروبي وبشكل خاص أن تصبح كل من منطقة الخليج والشرق الأوسط مستقرة ومزدهرة من أجل تحقيق الأنتعاش الاقتصادي.

ووفق ما جاء فى الوثيقة فأن الشركة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ودول الخليج تهدف ايضا التعاون حول الانتقال الأخضر من أجل المساهمة لتحويل صافى انبعاثات غازات الإحتباس الحراري إلى صفر بحلول عام 2050 .

التهديد الإيراني للمنطقة

وتابعت الوثيقة أنه:" بالرغم من كون إيران مهمة للأمن فى المنطقة إلا أنها تبقى مصدر تهديد لاستقرار عبر الدعم الايراني بشكل مباشر وغير مباشر للمليشيات المسلحة فضلا عن نشر الصواريخ الباليستية بالإضافة الى نقل الأسلحة الى جهات فاعلة حكومية وغير حكومية.

ويذكر انه فى مايو الماضى توصل ممثل الشؤون السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل والمفوضية الأوروبية إلى توافق مشترك حول شراكة استراتيجية مع دول الخليج من أجل التوسع وتعميق التعاون الاتحاد الأوروبي مع مجلس التعاون الخليجي والدول الأعضاء فيه وذلك قبل أن يقوم وزراء خارجية الاتحاد بتصويت للموافقة عليه يوم الأثنين.