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القاهرة في الاثنين 20 يونيو 2022 03:53 مساءً - محمد السيد - /705715/شهادة-جيران-طالب-المنصورة-المتهم-بذبح-زميلته-عمره-ما-شال-سلاح-ولا-شرب-سيجارة-ولد-وحيد-على-بنتين-ويتامى-وكان-هناك-سوء-تفاهم-بينهما

أكد أحد جيران «محمد» طالب كلية الآداب جامعة المنصورة، والمتهم بذبح زميلته أمام الجامعة، أنه كان من أكثر الشباب أدبًا في منطقته، وعرف بأخلاقه وأدبه، قائلًا: «كان أغلب من الغلب وفي حاله وعمرنا ما سمعنا عنه أي حاجة وحشة».

شهادة أحد جيران المتهم بذبح زميلته

وأوضح خلال بث مباشر مع موقع دوت الخليج، أنه تفاجئ بفيديو الحادثة، حيث عرف عن «محمد» الطبية والأخلاق، كذلك الحال بالنسبة لأسرته، موضحًا: «كان هادي جدًا هو وإخواته البنات والأسرة كلها لا غبار عليها، وكان متفوق في الدراسة حتى إخواته البنات كلهم مؤهلات وبيعملوا دراسات عليا، وكان منطوي على نفسه مش اجتماعي وعمره ما وقف على الناصية زي الشباب ولا إخواته البنات يطلعوا يقفوا في البلكونة، وطول عمرهم في حالهم وقافلين على نفسهم».

صديقة أخته أرسلت لها صورته على «واتساب»

وتحدث جار آخر، قائلًا أنه علم بالحادثة من على مواقع التواصل الاجتماعي وجروبات الخاصة بالجامعة من خلال أحد أبناءه.

وأوضح خلال حديثه مع موقع دوت الخليج في بث مباشر، أن أخت المتهم علمت بالحادثة من خلال إحدى الصور التي أرسلتها لها زميلتها على تطبيق «واتساب»، أثناء قيامه بذبح زميلته، مضيفًا: «أخته نزلت تصوت أول ما شافت الصورة، وانهارت هي ووالدتها ومشيوا يروحوله».

كان يتيم وأصغر إخواته

وأضاف قائلًا: «دول يتامى وغلابة، أبوهم مات وهو صغير، وهو أصغر إخواته الابن الوحيد ملهموش غيره، وطول عمره في حاله وعلى نياته ومش بتاع مشاكل».

انهيار والدة المتهم

وأكد جار المتهم، أن والدته دخلت في حالة انهيار قائلًا: «ابنها الوحيد ملهاش غيره وعمره ما كان بتاع مشاكل، أول ما عرفت انهارت، ربنا يتولاهم».

عمره ما شال سلاح ولا شرب سيجارة

وأضاف: «أنا واثق إن هو جواه حد كويس جدًا وفي حاله ومش بتاع مشاكل، الله أعلم إيه الظروف اللي هو فيها، والده اتوفى وهو صغير ممكن يكون عنده مشاكل، والله أعلم التفاصيل إيه بالظبط،عمره ما شال سلاح ولا بيشرب سيجارة ولا يمشي مع حد من شباب المنطقة، أخرنا سلام عليكم وعليكم السلام».

سوء تفاهم بين المتهم والمجني عليها وتدخل الأهل

وروى أنه منذ عام تقريبًا، جاء أهل المجني عليها إلى منطقة سكن المتهم، وكان برفقتهم عدد من البلطجية، قائلًا: «كان فيه سوء تفاهم بينهم قبل كده، وأهل البنت جم هنا وكان معاهم بلطجية، وكان شكلهم مش كويس وأنا استغربت لما سألوا عليه».

وأضاف، أن أهل المجني عليها أرادوا معرفة منزل المتهم، ولكنه رفض إطلاعهم عليه، موضحًا: «كان شكلهم ناس مش كويسة وجايين يعملوا مشاكل، وأنا عارف أهل محمد ناس محترمين استحالة يعرفوا ناس بالشكل ده، وعرفت منهم إن فيه مشكلة وقعدت سمعتها وجيبت محمد وقعدنا معاهم وحلينا المشكلة ومشيوا مرضيين ومحصلش أي مشاكل تاني من وقتها».

طالب يذبح زميلته أمام جامعة المنصورة

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، صباح اليوم الإثنين، بعد تداول مقطع فيديو، يرصد لحظة قيام طالب بكلية الآداب بتوجيه عدة طعنات لزميلته حال نزولهم من الأتوبيس عقب وصولهم من مدينة المحلة، ثم قام بذبحها من الرقبة في وسط الشارع أمام المارة، وتمكن الأهالي من القبض عليه وضبط السلاح المستخدم، حتى وصول الشرطة.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث قسم أول المنصورة، إلى مكان البلاغ، وبالفحص وسؤال شهود العيان، أكدوا أنه أثناء وصول أتوبيس قادم من مدينة المحلة، وعقب نزول الطلاب للدخول لأداء امتحانات نهاية العام، قام أحد الطلاب بإشهار سلاحًا أبيض «سكين»، وقام بتوجيه طعنات نافذة لزميلته ثم قام بذبحها، وسقطت على الأرض مغشيًا عليه، غارقه في دماءها.

وكشفت التحريات الأولية أن الطالب يدعى «محمد. ع. م» بالفرقة الثالثة بكلية الآداب بجامعة المنصورة، والمجني عليها تدعى «ن.أ. أ»، بكلية الآداب، وتم نقل الطالبة إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة، كما تم نقل الطالب إلى مستشفى الطوارئ لوجود إصابات نتيجة تعدي عدد من الأهالي عليه أثناء ضبطه، وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة المتابعة.