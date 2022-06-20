انتقادات واسعة بمناقشات «خطة وموازنة 22-23» للحكومة.. ونواب:«بعض الوزراء يتعاملون باستعلاء على توصيات لجان البرلمان النوعية..وهذا أمر لابد أن نتوقف أمامه»

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القاهرة في الاثنين 20 يونيو 2022 03:53 مساءً - محمد السيد - /705713/انتقادات-واسعة-بمناقشات-خطة-وموازنة-22-23-للحكومة-ونواببعض-الوزراء-يتعاملون-باستعلاء-على-توصيات-لجان-البرلمان-النوعيةوهذا-أمر-لابد-أن-نتوقف-أمامه

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، صباح اليوم، والتي تستكمل مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022 / 2023، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2022 / 2023، هجوما حادا من النواب علي الحكومة، نتيجة تجاهل بعض الوزراء لحلول وتوصيات لجان البرلمان النوعية لبعض المشكلات.

دوت الخليج

انتقادات واسعة بمناقشات «خطة وموازنة 22-23» للحكومة

وفي هذا الإطار، قدم النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الشكر لرئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، لحرصه علي مدار دور الانعقاد الأول والثاني لزيادة قيمة المؤسسة العريقة وهي البرلمان المصري بمناقشة ملفات وقوانين هامة.

وأضاف السجيني: عندما تولينا كانت الموازنة الخاصة بوزارة التنمية المحلية تقريبا 900 مليون جنيه، لكن في هذه الموازنة تجاوزنا 4 مليار وذلك تعد نقطة إيجابية، ولكن في المقابل يوجد هيئات لديها عجز مثل هيئة نظافة تجميل القاهرة لديها عجز يمول من الخزانة العامة بقيمة 1.6 مليار، و هيئة نظافة الجيزة لديها عجز يمول من الخزانة العامة يتجاوز 623 مليون جنيه، وغيرها من الهيئات التي تعاني من عجز وتمول من الخزانة العامة.

التحصيل الخاص بأموال التصالح وإهدار ما يزيد عن 70 مليار جنيه

وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: نحن أمام إشكالية وهي أن الحكومة بوزرائها المعينين لا ينظرون إلي الحلول المقدمة من اللجان النوعية بالمجلس، وهذا موضوع لابد أن نقف له واقفة جادة، مضيفا: الوضع حاليا بالنسبة للحكومة صعب لأن الظروف الإقليمية والدولية تؤثر علي الكثير من الجهود المبذولة.

واستكمل السجيني: نرجو من الحكومة لا يضيق صدرها وأن تأخذ بالآراء المقدمة من البرلمان، حيث عندما نتحدث عن عدم حلحلة مشكلة التوكتوك وإهدار ما يزيد عن 3.5 مليار جنيه، متسائلا: أليس هذا سوء تخطيط وتدبير وإرادة؟، وكذلك عدم التحصيل الخاص بأموال التصالح وإهدار ما يزيد عن 70 مليار جنيه.

و أردف: وكذلك عدم تحصيل رسوم الشواطيء وإهدار ما يزيد عن 3 مليار جنيه، مضيفا: كل هذه رسوم يستطيع المواطنون دفعها لكن الحكومة لا تتنبه، وهناك حالة استعلاء من الوزراء، لافتا أنه يوجد رؤساء وأعضاء لجان نوعية بمجلسي النواب والشيوخ لديهم تخصصات وخبرة أكثر من بعض الوزراء في الحكومة، و نحتاج في هذه الظروف الصعبة لسماع بعضنا البعض.

النائب محمد الحسيني بمناقشات«خطة وموازنة 22-23»:«الحكومة محتاجة لاعيبة تشتغل على الأرض»

وجه النائب محمد الحسيني، وكيل أول لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، انتقادات للحكومة، واعتبرها لا تعمل على الأرض، قائلا: "الحكومة محتاجة لاعيبة".

وأضاف الحسيني خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم الإثنين، أثناء مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022/2023: "بقى لنا سبع سنوات نتكلم، عندي إيراد ومصروف وعجز موازنة نتكلم في عجز كلي وصل 558 مليار جنيه".

ولفت وكيل أول لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن اللجان في مجلس النواب تبحث عن حلول للحكومة، لكنها لا تأخذ بها، قائلا:"هو عدم إدراك للجان البرلمان لما نشتغل على مدار اليوم نوجد للحكومة حلول على الأرض عايزين حكومة تشتغل على الأرض شرعنا وأقرينا قوانين أين التفعيل على الأرض".

قانون التصالح في مخالفات البناء

وتساءل الحسيني: "لما أطلع مشروع قانون له فلسفة ورؤية هل نطلب من الحكومة لجنة لمتابعة تنفيذ القوانين على الأرض؟"، مضيفا: "عايز كل عضو في الحكومة مسئول أمام الله ينزل على الأرض هيتعلم ويترجم ويأخذ قرار فعلي".

وأشار وكيل أول لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى قرب انتهاء دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب، واستمرار عدم تقدم الحكومة بتعديل قانون التصالح في مخالفات البناء.

وأضاف السجيني: "لابد من وجود رؤية، بعض أعضاء الحكومة غير موجودين على الأرض"، متسائلا: "أين تطبيق ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات؟".

واختتم: "الشغل على الأرض يحتاج لاعيبة والحكومة محتاجة لاعيبة تشتغل على الأرض".

النائب محمود عصام يسأل الحكومة عن سبب خسائر الهيئات الاقتصادية وتراجع أرباح السكة الحديد

و أكد النائب محمود عصام عضو مجلس النواب، ضرورة الإهتمام بقطاع الصناعة فى الموازنة الجديدة، مشيرا إلى مشكلة منطقة مرغم الصناعة بالإسكندرية المقامة على مساحة نحو ٦٣٣ فدان وبها استثمارات بنحو ١٠ مليار جنيه ويعمل بها نحو ٣٠٠ ألف عامل، حيث تعانى من تجاهل الحكومة لمشكلة الصرف الصناعى والصرف الصحى بها منذ انشاءها في عام ١٩٨٦ والذى يهدد المصانع بها للإغلاق، وأنه كانت هناك زيارات ميدانية للجنتى الصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى تلك المنطقة خلال الفترة الأأخيرة لبحث مشكلاتها.

وأضاف خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة الموازنة العامة للدولة، بأنه كان يتمنى أن يتضمن مشروع الموازنة والخطة الجديدة انشاء محطة صرف صناعى ومحطة صرف صحى بها لحل مشكلتها وزيادة حجم الإنتاج بها

وتابع عضو مجلس النواب، أيضا من ملاحظاتى على الموازنة ان للمرة الثانية ومنذ عدة سنوات يقدر للهيئة القومية لسكك حديد مصر أن تسفر نتائج أعمالها في السنة المالية ٢٠٢٢/٢٠٢٣ عن انخفاض في قيمة الأرباح المتوقعة، فالأرقام الواردة في الموازنة الجديدة تستهدف تحقيق ربح بقيمة ٢٤١.٩ مليون جنيه ، مقابل ما كان مقدر في موازنة ٢٠٢١/٢٠٢٢ بقيمة ١.١٣٠ مليار حنيه، مايعنى أن هناك انخفاض في قيمة الأرباح المتوقعة لهيئة السكة الحديد في الموازنة الجديدة عن العام المالى الحالي بنسبة ٧٨.٦ في المائة، موجها سؤال للحكومة عن سبب ذلك التراجع.

وأضاف النائب محمود عصام، أيضا من الملاحظات الهامة على مشروع الموازنة، ارتفاع حجم الخسائر المتوقع للهيئات الاقتصادية إلى نحو ٢٠.٣ مليار جنيه تقريبا في مشروع الموازنة الجديدة، مقابل ١٣.٢ مليار جنيه خسائر متوقعة في موازنة ٢٠٢١/٢٠٢٢، مايعنى وجود زيادة بقيمة ٧ مليار جنيه تقريبا في حجم الخسائر تمثل نسبة ٥٣.٤ في المائة لعدد ١٣ هيئة اقتصادية، متابعا،:وأسال الحكومة هنا عن سبب تلك الخسائر ومتى تنتهى ؟