انت الان تتابع خبر محظورات داخل لجان الثانوية العامة 2022 … اعرفها واعمل حسابك والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني، عن محظورات داخل لجان الثانوية العامة 2022، تزامنا مع بدء الامتحانات اليوم للمواد الغير مضافة للمجموع اليوم في جميع محافظات الجمهورية.

محظورات داخل لجان الثانوية العامة 2022:

ممنوع على أي طالب كتابة أي شيء على كراسة المفاهيم، التي سيتم توزيعها داخل اللجان، وأيضا مع كراسة الأسئلة والأجوبة.

يمنع على الطالب حيازة أي وسيلة يتم من خلالها عملية الغش، وبناء على ذلك سيمنع من أداء الامتحان، ويعتبر راسبا، ودفع غرامة مالية في حدود 10000 جنيه.

ممنوع دخول أي موبايل أو وسائل الهاند فري، أو التابليت، وسماعات البلوتوث، أو الساعات الذكية.

كما يمنع أيضا اصطحاب أي كتاب دراسي.

فيما يكون من المحظورات أيضا، الخروج من اللجان بكتاب المفاهيم، بحيث يتم تسليمه مرة أخرى للمراقبين بعد انتهاء الامتحان أثناء تسليم كراسة الإجابات.

وفي سياق متصل، فقد أعلنت وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني، عن رابط حصص مراجعة نهائية لطلاب الثانوية العامة، والتي تكون لمختلف المواد التعليمية، للعام الدراسي الحالي 2021-2022، والدخول من هنــــــــا، وتشمل على المراجعات الخاصة بالمواد داخل وخارج المجموع.