انت الان تتابع خبر تنسيق مدارس البترول 2023 بعد الإعدادية .. بالتفاصيل والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - خلال الساعات الماضية، يبحث الكثير من أولياء الأمور والطلاب، عن تنسيق مدارس البترول 2023، والتي تكون من أفضل بدائل الثانوية العامة، حيث تتميز بطريقة تعليم فنية وحرفية، وأيضا التعليم النظري بمناهج مطورة.

حيث إن مدارس البترول تفتح مجال وفرص عمل بعد التخرج منها، وتتواجد في عدد من المحافظات، ومنها القاهرة، الجيزة، بني سويف، المنيا، دمياط، الشرقية، وتكون تفاصيل التنسيق على النحو التالي.

تنسيق مدرسة البترول 2022:

تنسيق قسم بترول بدء من مجموع 240 درجة.

تنسيق قسم فني بترول القاهرة بدء من مجموع 200 درجة.

تنسيق قسم سيارات بترول القاهرة بدء من مجموع 180 درجة.

تنسيق قسم تبريد وتكييف بترول القاهرة بدء من مجموع 160 درجة.

تنسيق قسم كمبيوتر بترول القاهرة بدء من مجموع 150 درجة.

شروط التقديم في مدارس البترول: