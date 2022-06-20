مصر ترحب بمخرجات الجولة الثالثة لأعمال المسار الدستورى الليبى بالقاهرة

جدة - نرمين السيد - صرح السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، اليوم الإثنين، بأن مصر ترحب بمخرجات الجولة الثالثة لأعمال المسار الدستورى الليبى الذى استضافته القاهرة بالتنسيق مع الأمم المتحدة خلال الفترة من 12 إلى 20 يونيو 2022.





وثمن حافظ التقدم الكبير الذى شهدته الاجتماعات من حيث توافق الأشقاء الليبيين على غالبية المواد الدستورية، معربا عن التطلع إلى مواصلة اللجنة الدستورية الليبية لجهودها والانتهاء من العدد المحدود من المواد المتبقية فى أقرب وقت.

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