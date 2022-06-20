البيئة: نطمح بمشروعات تفى بطموحات إفريقيا فى مؤتمر المناخ COP27

جدة - نرمين السيد -

جاء ذلك خلال مشاركتها فى جلسة "الطريق إلى COP27 وما بعده" التى نظمها البنك التجارى الدولى بالتعاون مع المركز المصرى للدراسات الاقتصادية.

وأشارت وزيرة البيئة إلى مجموعة من الأرقام التى تدق ناقوس الخطر نحو ضرورة التكاتف لمواجهة آثار تغير المناخ والتى كشفت عنها تقارير الهيئة الحاكمة للمناخ ومنها، زيادة غازات الاحتباس الحرارى المسببة لارتفاع درجة حرارة الأرض إلى 12٪ فى عام 2019 مقارنة بعام 2010، و54٪ عن عام 1990، وبالنظر إلى الدول والمناطق الأكثر عرضة لآثار تغير المناخ، ومنها إفريقيا نجد أنها شهدت ظواهر بيئية حادة كالفياضانات والجفاف والأعاصير 15 ضعف خلال الفترة من 2010-2022، وتسبب ذلك فى نزوح 20 مليون مواطن للبحث عن سبل العيش المستدام، وتنبأت بارتفاع عدد البشر المعرضين لارتفاع سطح البحر فى 2050 إلى 108-116 مليون نسمة.

وأوضحت فؤاد أن مصر منذ توليها مهمة استضافة ورئاسة مؤتمر المناخ القادم COP27 رأت ضرورة البناء على مخرجات مؤتمر جلاسكو للمناخ COP26، ومنها حث الدول على تحديث خطط مساهماتها الوطنية الإبقاء على درجة حرارة الأرض 1.5 درجة، مع خلال رفع طموح الدول المصدرة لانبعاثات بتقليل انبعاثاتها، وتحديث الدول النامية بما فيها القارة السمراء خطط مساهماتها لتيسير الحصول على التمويل اللازم وتحفيز الاستثمار خصوصًا فى مجال الطاقة، إلى جانب سعادة مصر بالعمل على مخرج هام لدعم العمل المناخى وأولوية للدول النامية والإفريقية ومرتبط بشدة بتمويل المناخ وهو تحديد هدف عالمى للتكيف من منطلق ان ما لا تستطع قياسه لا تستطع التقدم فيه، حيث تم إطلاق برنامج عمل لمدة عامين خلال مؤتمر جلاسكو للمناخ COP26 للتوافق حول هدف عالمى للتكيف.

وأضافت الوزيرة أن من المخرجات التى سيتم العمل عليها أيضا تفعيل آلية سانديجو الخاصة بتعويض الخسائر والأضرار للدول الجزرية والأقل نموا الأكثر تضررا من آثار تغير المناخ، وضمان الوفاء بالتعهدات التمويلية التى أطلقت فى مؤتمر جلاسكو للمناخ وخصوصًا مضاعفة تمويل التكيف، وكيفية ترجمتها فى الصناديق الدولية، وضمان تيسير وصول الدول إلى مصادر التمويل.

وأوضحت وزيرة البيئة أن مؤتمر المناخ القادم COP27 باعتباره مؤتمر للتنفيذ سيسعى خلال المسار التفاوضى إلى النظر لآليات وضع موضوعات المناخ موضع التنفيذ الفعلى، والخطوات التى اتخذتها الدول لتحديث خطط مساهماتها الوطنية، وبدء العمل على الهدف العالمى للتكيف بتنفيذ أول ورشة عمل وزارية ومناقشات على مستوى إفريقيا ومع شركاء التنمية فى المالديف، مشيرة إلى الورقة التى اتفق عليها رئيسى مؤتمر المناخ القادم والحالى لوضع آليات محددة للوصول لتعهدات التمويل فى جلاسكو والوصول إلى 100 مليار دولار تمويل للمناخ واتاحته، وبدء تفعيل آلية الخسائر والأضرار.

ولفتت الوزيرة إلى أن مصر خلال رئاستها لمؤتمر المناخ القادم COP27 تحرص على تحقيق مصالح الدول النامية والإفريقية والعربية خاصة مع تولى دولة الإمارات الشقيقة رئاسة مؤتمر المناخ COP28، فضلا عن تسليط الضوء على الموضوعات الملحة للعالم، من خلال الأيام غير الرسمية للمؤتمر والتى تتناول مجموعة من الموضوعات للنظر فى كيفية تسريع وتيرة العمل الدولى متعدد الأطراف بها، ومنها يوم الانتقال العادل للطاقة، ويوم خفض الانبعاثات خصوصًا من قطاعى الصناعة والبترول، ويوم التكيف والزراعة بالتركيز على مبادرة الزراعة والغذاء، ويوم للمياه والنظر فى تأثير تغير المناخ على المجتمعات المعتمدة على المياه والسواحل، والادارة المتكاملة للموارد المائية، بالإضافة إلى يوم الطبيعة بالتنوع البيولوجى والذى تهتم به مصر بشكل خاص باعتبارها الرئيس السابق لمؤتمر التنوع البيولوجى، وإدراكا التأثير المباشر لتغير المناخ على الموارد الطبيعية مباشرة والاقتصادات القائمة عليه كما فى الدول الإفريقية وتأثيره على توافر فرص العمل، ويوم الشباب والمجتمع المدنى لعرض ابتكارات الشباب ومساهمات المجتمع المدنى.

ودعت الوزيرة شركاء التنمية لعرض قصص النجاح من حول العالم فى مؤتمر شرم الشيخ للمناخ COP27 باعتباره مؤتمر عادل وطموح، لمشروعات التصدى لآثار تغير المناخ سواء مشروعات ضخمة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات تغيير السياسات، للاستفادة من تلك النماذج وتكرارها والبناء عليها للبدء فى التنفيذ العاجل.

وأعربت وزيرة البيئة عن سعادتها عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 كعمل جماعى لمجلس الوزراء، وخطوة جديدة بعد إعداد خطة ما بعد اتفاق باريس فى 2018، وترقية تبعية المجلس الوطنى للتغيرات المناخية ليكون تحت رئاسة رئيس مجلس الوزراء، موضحة أن الاستراتيجية لا تتناول الشق الفنى فقط المعنى بالتخفيف والتكيف ولكن هناك 3 أهداف هامة وهى حوكمة إدارة المناخ، والبنية التحتية للتمويل حيث يتم العمل حاليا مع صندوق المناخ الأخضر لإعداد خطة للاستثمار فى مشروعات الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ القابلة للتمويل البنكى، وبناء قدرات القطاع المصرفى المصرى لدعم مشروعات تغير المناخ، إلى جانب هدف العلم والتكنولوجيا.

واشارت الوزيرة إلى أهمية موضوع التكيف الذى يعد أولوية القارة الإفريقية، حيث نجح الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال توليه لرئاسة لجنة دول وحكومات إفريقيا فى 2015/2017 فى جعل إفريقيا تتحدث بصوت واحد ورفع مطالب القارة أمام المجتمع الدولى، وطرح المبادرة الإفريقية للطاقة المتجددة، والمبادرة الإفريقية للتكيف والتى لا تزال تعانى قلة التمويل مما دفع مصر كرئيس لمؤتمر المناخ نيابة عن إفريقيا لوضع هذه المبادرة على طاولة المجتمع الدولى لتفعيل تنفيذها لتسهيل تنفيذ الدول الإفريقية لمشروعات التكيف.

وأكدت وزيرة البيئة أن صياغة مشروعات للتكيف قابلة للتمويل من القطاع الخاص يعد تحديًا عالميًا، مما تطلب رفع الطموح والبحث عن مناهج مبتكرة فى هذا الشأن، مما دفع مصر لانتهاج مدخل الربط بين الطاقة والغذاء والمياه لتلبية الاحتياجات الأساسية للإنسان، فمن خلال زيادة قدرة شبكة الكهرباء إلى 10 جيجاوات بتكلفة 10 مليار دولار أمريكى يمكن الاستفادة منها فى دعم قطاع الزراعة بإضافة انواع جديدة من المحاصيل القادرة على التكيف وتخصيص أراضى للزراعة من خلال القطاع الخاص، وإتاحة المياه من خلال محطات تحلية مياه البحر بالطاقة الشمسية حيث تم طرح 21 محطة منذ أسبوعين، مشيرة لاستعداد مصر لنقل تجربتها للدول الإفريقية.

وأضافت الوزيرة أن الحكومة المصرية ضمن جهود تعزيز إشراك القطاع الخاص فى مشروعات المناخ، أصدرت أول حزمة من الحوافز الخضراء ضمن قانون الاستثمار الجديد لمجالات استثمار مرتبطة بالمناخ وهى الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر، والنقل الكهربى، وإدارة المخلفات، وإنتاج بدائل الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وسيتم عرض هذه المشروعات كنموذج رائد فى مؤتمر شرم الشيخ للمناخ COP27.