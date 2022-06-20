انت الان تتابع خبر عاجل – هيئة الأرصاد عن طقس غداً الثلاثاء : أول أيام الصيف “حر” والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن غداً الثلاثاء هو أول أيام فصل الصيف على جمهورية مصر العربية، مشيرة إلي أنه سوف يحدث ارتفاع في درجات الحرارة علي الكثير من المناطق.

وأوضحت هيئة الأرصاد ، أنه سوف يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب البلاد وذلك خلال ساعات النهار، أما في الليل فيسود طقس معتدل علي كافة أنحاء جمهورية مصر العربية.

وأضافت الهيئة أنه سوف يكون هناك نشاط أحيانا للرياح على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والوجه البحرى و شمال وجنوب الصعيد، وذلك خلال ساعات المساء.

درجات الحرارة المتوقعة غداً الثلاثاء الموافق 21 يونيو 2022:

1- القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 23 درجة.

2- الإسكندرية العظمى 29 درجة والصغرى 21 درجة

3- مطروح العظمى 27 درجة والصغرى 20 درجة.

4- سوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجة.

5- قنا العظمى 38 درجة والصغرى 25 درجات.

6- أسوان العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة.