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القاهرة في الاثنين 20 يونيو 2022 02:48 مساءً - محمد السيد - /705696/بعد-رد-موسيماني-عليه-ماذا-قال-حسن-شحاته-عن-الجنوب-إفريقي

أشاد حسن شحاته، بالجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب الأهلي السابق، وبالفترة التي قضاها مع الفريق خلال المرحلة الماضية، الأمر الذي قابله موسيماني بالفرحة وقام بالرد على هذه التصريحات من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل: جاءت إشادة المعلم حسن شحاته أحد أهم المدربين الذين توالوا على الكرة المصرية، من خلال مكالمة هاتفية له عبر قناة صدة البلد، وبالتحديد في برنامج “الماتش” لهاني حتحوت”، حيث تحدث المعلم، عن الكثير من الأمور في هذا البرنامج، وجاء في حديثه رؤيته لفترة موسيماني مع الأهلي. وقال لاعب الزمالك السابق: “ اعتبر موسيماني من المدريبن الرائعين، ومن الذين عملوا عملاً جيداً مع الأهلي، ولكن أموال قطر جعلته يفكر كثيراً قبل اتخاذ قرار بالرحيل عن القلعة الحمراء”. أما عن رأيه فيما يقدمه محمد صلاح للمنتخب المري، فأكد على أن لاعب ليفربول الإنجليزي، لم يقدم ما ينتظره منه الجمهور، وما يليق بإمكانيات لاعب بحجمه. وعن حالة التخبط في الكرة المصرية، تابع المعلم: “ أنا مش عايز اتكلم عن وضع الكرة في مضر عشان هغلط وده مش من عاداتي”، مشيراً إلى أنه حتى ينصلح حال مصر الكروي ، فلابد من وضع خطة طويلة وأهمها هو لعب مسابقة الدوري بدون تأجيلات. وعن ابتعاده عن الساحة الرياضية في الوقت الحالي: رد مدرب منتخب مصر قائلا: أنا مدرب أخدت 3 بطولات إفريقية مع المنتخب ومشيت بعدها، واسمي مش بيتذكردلوقتي ودي حاجة غريبة بالنسبة لي”. وعن توجيه النصيحة لـ إيهاب جلال مدرب منتخب مصر السابق، قال له الملم: “ لا تفقد الثقة في نفسك، فاكيروش تم التعاقد معه لمجاملة وكيل محمد صلاح، على عكس كوبر الذي جاء بسبب حنكته في إدارة المنتخبات”.

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