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القاهرة في الاثنين 20 يونيو 2022 02:48 مساءً - محمد السيد - /705692/طليقة-سيد-رجب-الأمريكية-تعلن-فوزها-بقضية-التمكين-في-أرض-دهشور-بالمشاركة-معه

أعلنت كيكي نيلسون طليقة الفنان سيد رجب الأمريكية عن فوزها في قضية تمكينها من المشاركة معه في أرض دهشور، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

دوت الخليج يرصد لكم تعليق طليقة سيد رجب على فوزها في القضية ضده

كيكي نيسلون طليقة سيد رجب

وكتبت كيكي عبر فيسبوك: أنا الحمد لله كسبت القضية بالمشاركة، القاضي حكم بتمكيني بالمشاركة مع سيد رجب في الأرض في دهشور، الأرض اللي بنيتها وتعبت فيها، والحمد لله وأشكر محاميني، ولكل اللي ساندني بالحب والتشجيع.

وجدير بالذكر، أن يقوم الفنان سيد رجب خلال الفترة الحالية بتصوير فيلم 19 ب، الذي يلعب بطولته بجانب الفنانة الشابة ناهد السباعي، ويتم تصويره في حي من أحياء مصر القديمة.

ويشارك في بطولة فيلم 19 ب كلا من سيد رجب، نبيل نور الدين، فدوى عابد أحمد خالد صالح، ناهد السباعي، وعبد العزيز مخيون. ويشهد هذا الفيلم على التعاون الثالث للمخرج أحمد عبد الله السيد مع شركة فيلم كلينك.

سيد رجب في فيلم كيرة والجن

وقد صرح الفنان سيد رجب في لقائه ببرنامج The Insider بالعربي عن تفاصيل مشاركته في فيلم كيرة والجن، المقرر عرضه بالتزامن مع موسم عيد الأضحى في نهاية الشهر الحالي، وتمنى أن يحظى إعجاب محبيه.

وقال سيد رجب إنه يخوض موسم عيد الأضحى المبارك، من خلال فيلم كيرة والجن المقر طرحه يوم 30 يونيو المقبل، وهو بطولة نخبة من نجوم الفن، منهم كريم عبد العزيز، أحمد عز، والفيلم مقتبس عن رواية بعنوان 1919 للكاتب أحمد مراد، والذي كتب سيناريو الفيلم أيضًا، وأضاف قائلًا: كيرة والجن عمل كبير وضخم جدًا، ويشارك فيه مجموعة من الفنانين الكبار وبتمنى أن ينال إعجاب المتابعين.

تفاصيل فيلم كيرة والجن

وكانت قد طرحت الشركة المنتجة لفيلم «كيرة والجن»، الإعلان الدعائي الأول للعمل، الذي سيطر عليه الاكشن والإثارة لتشويق الجمهور لعرضه خلال الأيام القليلة المقبلة.

وروجت شركة سينرجي للعمل، من خلال نشر الاعلان الدعائي له عبر الصفحة الرسمية للشركة المنتجة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، والتعليق عليها: «مش هتحب اسمك يكون في قايمتهم، الإعلان الرسمي لفيلم كيرة والجن، 30 يونيو، في جميع دور العرض في مصر والوطن العربي».