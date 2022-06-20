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القاهرة في الاثنين 20 يونيو 2022 02:48 مساءً - محمد السيد - /705690/البرلمان-يوافق-على-موازنة-وخطة-التنمية-2022-2023-ورئيس-النواب-جميعا-نهدف-لمصلحة-المواطن-وتحسين-أوضاعه

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع الموازنة العامة وخطة التنمية للعام المالى 2022/2023.

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ومن المقرر أن يتم التصويت غدا على مشروع قانون الموازنة العامة، كما قرر رئيس المجلس، إحالة تقرير اللجنة إلى الحكومة لاتخاذ ما يلزم تجاه ما ورد به من توصيات.

وقال رئيس مجلس النواب: كلنا نعمل في إطار وطن عزيز، وجميعنا نعمل من أجل هدف واحد وهو مصلحة المواطن وتحسين أوضاعه.

التوصيات الصادرة من محلس النواب

وخلال الجلسة قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية: الحكومة ملتزمة بتنفيذ كافة التوصيات الصادرة من محلس النواب، مشيرا إلى أن خفض خدمة الدين وتوفير فرص عمل للمواطنين مهمة قومية.

وأكد معيط، أن الوزارة تأخذ ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات في الاعتبار و نجري تواصل مستمر مع الجهاز و ندرسها من خلال لجان خاصة مشكلة لهذا الأمر جاء ذلك خلال اجتماع الجلسة العامة للمجلس لمناقشة الموازنة العامة للدولة.

و تابع وزير المالية: " تم الاستجابة لبعض طلبات لجنة الخطة و الموازنة بالزيادة لصالح بعض القطاعات، مشيرا إلي الاهتمام بقطاع الحماية الاجتماعية من خلال تخصيص 22 مليار لصالح برنامج تكافل و كرامة و أوضح وزير المالية انه تم توجيه الدعم لمستحقيه من خلال تخصيص 28 مليار لدعم المواد البترولية.