انت الان تتابع تفاصيل خبر تعرف علي تاريخ مواجهات الأهلي وبيراميدز قبل المباراة المرتقبة حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 20 يونيو 2022 02:48 مساءً - محمد السيد - /705689/تعرف-علي-تاريخ-مواجهات-الأهلي-وبيراميدز-قبل-المباراة-المرتقبة

يستعد النادي الأهلي لمباراته أمام نظيره بيراميدز، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، يوم 16 الجاري من الشهر المقبل، ضمن منافسات كأس مصر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تاريخ مواجهات الفريقين

التقي الفرقين من قبل فى 13 مباراة سابقة، ، بواقع 11 بالدورى و2 بالكأس، وحق النادي الأهلي الفوز فى 5 مواجهات، بينما بيراميدز فاز 4 مرات ، وحسم التعادل نتيجة أربعة لقاءات، وطيلة 13 مباراة جمعت الأهلى وبيراميدز، بدا واضحا التفوق الهجومى لأبناء القلعة الحمراء، حيث سجل لاعبو الأحمر 15 هدفاً واستقبلت شباكهم 8.

القنوات الناقلة

ومن المقرر أن تذاع مباراة الأهلي وبيراميدز عبر قنوات أون تايم سبورت.

نتيجة مباراة الأهلي والزمالك أمس

انتهت مباراة الأهلي والزمالك بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2 – 2، في المباراة التي أقيمت على ملعب الأهلي وي السلام ضمن منافسات بطولة الدوري العام.

ونجح محمد شريف في إحراز الهدف الأول للنادي الأهلي في مرمى نادي الزمالك، في الدقيقة 12 من عمر اللقاء، واستغل شريف خطأ مدافع الزمالك محمد عبد الغني الذي قام بإرجاع الكرة عن طريق الخطأ إلى الخلف ليحرز محمد شريف الكرة من فوق حارس الزمالك محمد عواد.

فيما سجل نادي الزمالك هدف التعادل في مرمى النادي الأهلي عن طريق أشرف بن شرقي في الدقيقة 67 من عمر المباراة بعد عرضية من شيكابالا.

فيما محمود عبد الرزق شيكابالا بالهدف الثاني في شباك النادي الأهلي في الدقيقة 75 من عمر المباراة، بعد عرضية من يوسف أسامة نبيه.

ثم أحرز صلاح محسن هدف التعادل في الدقيقة 80 لتصبح النتيجة 2-2 ضمن منافسات بطولة الدوري العام في المباراة التي تقام على ملعب الأهلي وي السلام.

تشكيل الأهلي

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، محمد هاني

خط الوسط: حمد فتحي وعمرو السولية

خط الوسط الهجومي: محمد مجدي أفشة، أحمد عبد القادر، وبيرسي تاو

خط الهجوم: محمد شريف.