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القاهرة في الاثنين 20 يونيو 2022 02:48 مساءً - محمد السيد - /705686/وزير-المالية-من-البرلمان-الدولة-خسرت-440-مليار-جنيه-بسبب-كورونا و-لولا-الأزمات-المتلاحقة-لما-واجهت-الموازنة-العامة-هذه-التحديات-الكبيرة

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية نأخذ ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات في الاعتبار و نجري تواصل مستمر مع الجهاز و ندرسها من خلال لجان خاصة مشكلة لهذا الأمر جاء ذلك خلال اجتماع الجلسة العامة للمجلس لمناقشة الموازنة العامة للدولة ".

دوت الخليج

مناقشة الموازنة العامة للدولة

قطاع الحماية الاجتماعية

و أَضاف وزير المالية: " تم الاستجابة لبعض طلبات لجنة الخطة و الموازنة بالزيادة لصالح بعض القطاعات، لافتا إلي الاهتمام بقطاع الحماية الاجتماعية من خلال تخصيص 22 مليار لصالح برنامج تكافل و كرامة و أوضح وزير المالية انه تم توجيه الدعم لمستحقيه من خلال تخصيص 28 مليار لدعم المواد البترولية.

و تابع معيط: " تم تخفيض دعم المواد البترولية ووصل الرقم الي 28 مليار لدعم المواد البترولية ليتم دعم الخبز على سبيل المثال، مضيفا: الدولة يمكن أن تقلل الانفاق ليكون الايراد على قدر المصروف و لكن الدولة تنفق لتحقيق النمو ".

وقال وزير المالية: " كورونا ضيعت على الدولة 440 مليار جنيه، و لولا الأزمات المتلاحقة لما واجهت الموازنة العامة للدولة هذه التحديات الكبيرة التي تواجهها الآن.