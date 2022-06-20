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القاهرة في الاثنين 20 يونيو 2022 02:48 مساءً - محمد السيد - /705686/وزير-المالية-من-البرلمان-الدولة-خسرت-440-مليار-جنيه-بسبب-كورونا و-لولا-الأزمات-المتلاحقة-لما-واجهت-الموازنة-العامة-هذه-التحديات-الكبيرة
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية نأخذ ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات في الاعتبار و نجري تواصل مستمر مع الجهاز و ندرسها من خلال لجان خاصة مشكلة لهذا الأمر جاء ذلك خلال اجتماع الجلسة العامة للمجلس لمناقشة الموازنة العامة للدولة ".
دوت الخليج
مناقشة الموازنة العامة للدولة
قطاع الحماية الاجتماعية
و أَضاف وزير المالية: " تم الاستجابة لبعض طلبات لجنة الخطة و الموازنة بالزيادة لصالح بعض القطاعات، لافتا إلي الاهتمام بقطاع الحماية الاجتماعية من خلال تخصيص 22 مليار لصالح برنامج تكافل و كرامة و أوضح وزير المالية انه تم توجيه الدعم لمستحقيه من خلال تخصيص 28 مليار لدعم المواد البترولية.
و تابع معيط: " تم تخفيض دعم المواد البترولية ووصل الرقم الي 28 مليار لدعم المواد البترولية ليتم دعم الخبز على سبيل المثال، مضيفا: الدولة يمكن أن تقلل الانفاق ليكون الايراد على قدر المصروف و لكن الدولة تنفق لتحقيق النمو ".
وقال وزير المالية: " كورونا ضيعت على الدولة 440 مليار جنيه، و لولا الأزمات المتلاحقة لما واجهت الموازنة العامة للدولة هذه التحديات الكبيرة التي تواجهها الآن.
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