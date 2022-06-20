انت الان تتابع تفاصيل خبر موسيماني لـ حسن شحاته: أيها المدرب الأسطوري أنت أحد الأسباب التي دفعتني للقدوم إلى مصر حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 20 يونيو 2022 02:48 مساءً - محمد السيد - /705679/موسيماني-لـ-حسن-شحاته--أيها-المدرب-الأسطوري-أنت-أحد-الأسباب-التي-دفعتني-للقدوم-إلى-مصر

رد بيتسو موسيماني المدير الفني السابق للنادي الأهلي، على إشادة حسن شحاته المدير الفني السابق لمنتخب مصر، له كمدرب، وعلى إشادته بالإنجازات التي حققها مع النادي الأهلي خلال الفترة التي قاد فيها الفريق .

ونشر موسيماني، تويتة عبر موقع التدوينات “تويتر”، رداً فيها على حديث شحاته عنه، وجاء فيها: “أيها المدرب الأسطوري الذي سيطر على كأس الأمم الأفريقية، أنت أحد الأسباب التي دفعتني للقدوم إلى مصر، لقد أمضينا عدة أيام معًا في المغرب خلال دورة الكاف للمدربين، وخلال العشاء أخبرتني بأن أحاول العمل في مصر، وكان شرف لي أن أستمع إلى رحلتك الرائعة”.

وقال حسن شحاته عن الجنوب إفريقي، وذلك خلال مكاملة هاتفية له عبر برنامج “ الماتش” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”: “ اعتبره من المدريبن الرائعين، ومن الذين عملوا عملاً جيداً مع الأهلي، ولكن أموال قطر جعلته يفكر كثيراً قبل اتخاذ قرار بالرحيل عن القاعة الحمراء”.

أرقام موسيماني

خاض موسيماني مع الأهلي 102 مباراة، تمكن من تحقيق الفوز في 61 مباراة، وتعادل في 30، وخسر 11 مباراة أمام كل من

سيمبا التنزاني في دوري الأبطال

سموحة في الدوري

غزل المحلة بالدوري

بايرن ميونخ في كأس العالم للأندية

طلائع الجيش في كأس السوبر المصري

المصري البورسعيدي في الدوري،

الوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا

بالميراس في كأس العالم للأندية

هزيمة مرتين من صنداونز في دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا

تُوج موسيماني رفقة المارد الأحمر، بلقبي دوري أبطال إفريقيا على حساب كلاً من الزمالك وكايزر تشيفز عامي 2020،2021، بالإضافة لبطولتي السوبر الإفريقي، ولقب كأس مصر ومثله للسوبر المصري، وبرونزيتين من بطولة كأس العالم على حساب بالميراس، والهلال السعودي.