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القاهرة في الاثنين 20 يونيو 2022 02:48 مساءً - محمد السيد - /705691/قرض-بنك-القاهرة-لأصحاب-المعاشات-قيمتة-كبيرة

يتساءل الكثيرون عن قرض بنك القاهرة لأصحاب المعاشات فهى فئة ليس بقليلة، وبالتالي يرغب العديد منهم البدء بمشروع خاص ولا يملكون، وبالتالي يوفر بنك القاهرة قرض لهم بقيمة تصل لـ 500 ألف جنيه، ويقدم دوت الخليج تفاصيل قرض بنك القاهرة لأصحاب المعاشات وطرق التقديم عليه.

قرض أصحاب من بنك القاهرة

يوفر بنك القاهرة قرض أًصحاب المعاش بقيمة تبدأ من 3 آلاف جنيه إلى 500 ألف جنيه، لذا فهو فرصة مناسبة ولايمكن تعويضها خاصة أن نسبة الفائدة تكون 17.5% سنويًا على أساس متناقض.

التقديم على قرض بنك القاهرة

- تكون نسبة المصاريف الإدارية 2.5% تخصم مرة واحدة من إجمالي قيمة القرض.

- وتصل فترة سداد القرض من 6 شهور إلى 7 سنوات.

- يشترط ألا يزيد سن العميل عن 65 عاما عند سداد آخر قسط من القرض.

- يكون الدخل الشهري ألف جنيه كحد أدني.