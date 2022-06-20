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القاهرة في الاثنين 20 يونيو 2022 02:48 مساءً - محمد السيد - /705688/فوائد-بنك-مصر-على-قرض-أصحاب-المعاشات-متناقصة

تكون فوائد بنك مصر على قرض أصحاب المعاشات متناقصة، وقيمته كبيرة، مما تساعد الكثير من المتقدمين في الحول عليها ضمن قروض بنك مصر المختلفة، ويستعرض دوت الخليج كل ماتريدون معرفته عن قرض أصحاب المعاشات من بنك مصر والفوائد عليه.

قروض بنك مصر يقدم بنك مصر العديدم ن القروض المختلفة لجميع الفئات بالمجتمع فيقدم قرض الشباب، وقرض الحصول على سيارة، وكذلك قرض أصحاب المعاشات وغيرهم كثير. قرض أصحاب المعاشات من بنك مصر - قيمة القرض من 5 آلاف جنيه إلى 500 ألف جنيه كحد أقصى. - نسبة الفائدة تبدأ من 17% إلى 19.5% سنويا على أساس متناقص حسب العميل. - نسبة المصاريف الإدارية 1 % تخصم مرة واحدة من إجمالي قيمة القرض. - تتراوح فترة سداد القرض من 6 شهور إلى 8 سنوات. - يكون عمر العميل لا يزيد سن العميل عن 65 عاما عند سداد آخر قسط من القرض. - الدخل الشهري يكون 500 جنيه كحد أدنى للمعاش.

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