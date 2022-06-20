انت الان تتابع تفاصيل خبر جار طالب المنصورة المتهم بذبح زميلته: شوفت أهل البنت كان شكلهم بتوع مشاكل ومعاهم بلطجية حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 20 يونيو 2022 02:48 مساءً - محمد السيد - /705700/جار-طالب-المنصورة-المتهم-بذبح-زميلته-شوفت-أهل-البنت-كان-شكلهم-بتوع-مشاكل-ومعاهم-بلطجية

روى أحد جيران «محمد» المتهم بذبح زميلته أمام جامعة المنصورة، أنه منذ عام تقريبًا، جاء أهل المجني عليها إلى محل سكن المتهم، وكان برفقتهم عدد من البلطجية، قائلًا: «كان فيه سوء تفاهم بينهم قبل كده، وأهل البنت جم هنا وكان معاهم بلطجية، وكان شكلهم مش كويس وأنا استغربت لما سألوا عليه».

سوء تفاهم بين المتهم والمجني عليها وتدخل الأهل

وأضاف جار المتهم خلال بث مباشر مع موقع دوت الخليج، أن أهل المجني عليها أرادوا معرفة منزل المتهم، ولكنه رفض إطلاعهم عليه، موضحًا: «كان شكلهم ناس مش كويسة وجايين يعملوا مشاكل، وأنا عارف أهل محمد ناس محترمين استحالة يعرفوا ناس بالشكل ده، وعرفت منهم إن فيه مشكلة وقعدت سمعتها وجيبت محمد وقعدنا معاهم وحلينا المشكلة ومشيوا مرضيين ومحصلش أي مشاكل تاني من وقتها».

كان مؤدب وأغلب من الغلب

وأكد أحد، أن المتهم كان من أكثر الشباب أدبًا في منطقته، وعرف بأخلاقه وأدبه، قائلًا: «كان أغلب من الغلب وفي حاله وعمرنا ما سمعنا عنه أي حاجة وحشة»، وأنه تفاجئ بفيديو الحادثة، حيث عرف عن «محمد» الطبية والأخلاق، كذلك الحال بالنسبة لأسرته، موضحًا: «كان هادي جدًا هو وإخواته البنات والأسرة كلها لا غبار عليها، وكان متفوق في الدراسة حتى إخواته البنات كلهم مؤهلات وبيعملوا دراسات عليا، وكان منطوي على نفسه مش اجتماعي وعمره ما وقف على الناصية زي الشباب ولا إخواته البنات يطلعوا يقفوا في البلكونة، وطول عمرهم في حالهم وقافلين على نفسهم».

يتيم وأصغر إخواته

وأضاف قائلًا: «دول يتامى وغلابة، أبوهم مات وهو صغير، وهو أصغر إخواته الابن الوحيد ملهموش غيره، وطول عمره في حاله وعلى نياته ومش بتاع مشاكل».

طالب يذبح زميلته أمام جامعة المنصورة

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، صباح اليوم الإثنين، بعد تداول مقطع فيديو، يرصد لحظة قيام طالب بكلية الآداب بتوجيه عدة طعنات لزميلته حال نزولهم من الأتوبيس عقب وصولهم من مدينة المحلة، ثم قام بذبحها من الرقبة في وسط الشارع أمام المارة، وتمكن الأهالي من القبض عليه وضبط السلاح المستخدم، حتى وصول الشرطة.