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القاهرة في الاثنين 20 يونيو 2022 02:48 مساءً - محمد السيد - /705694/شيخ-الأزهر-يطمئن-على-سير-امتحانات-ثانوية-البعوث

تفقد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، الاثنين، لجان امتحانات ثانوية البعوث، للاطمئنان على سلامة سيرها، والوقوف عن قرب على متطلبات الطلاب الوافدين والاستماع لمشاكلهم والعمل على تذليل كافة الصعاب التي تواجههم.

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وخلال جولته والتي رافقه فيها الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والدكتورة نهلة الصعيدي رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، وعدد من قيادات الأزهر الشريف، اطمأن فضيلة الإمام الأكبر على سلامة سير الامتحانات وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية وتوفير الكمامات والمطهرات للطلاب للحفاظ على سلامتهم، كما استمع فضيلته عن قرب للطلاب وطلباتهم ووعدهم بالعمل سريعا على تلبيتها ووضع الحلول العاجلة لها.

ويبلغ عدد لجان الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام حوالي (605) لجنة على مستوى الجمهورية، يؤدي الامتحانات فيها ما يقارب (139000) طالب وطالبة في مختلِف الأقسام، ويبلغ عدد طلاب القسم الأدبي (91393) طالبا، بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمي (46648)، و(143) طالبًا في شعبة العلوم الإسلامية، و(539) طالبًا في معاهد البعوث الإسلامية.

كان قد اعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، اليوم الأحد، نتيجة الدور الأول لامتحانات النقل الابتدائية والإعدادية والثانوية والشهادتين الابتدائية والإعدادية لأبناء الأزهر المقيمين خارج جمهورية مصر العربية، للعام الدراسي ٢٠٢:٢٠٢١م.

وبلغت نسبة النجاح في المرحلة الابتدائية ٩٧.٥٪، حيث نجح ١٤١٠ طالبا من إجمالي ١٤٤٤، بينما بلغت نسبة النجاح في المرحلة الإعدادية ٩٨.٥٪ ، حيث نجح ٦٤١ طالبا من إجمالي ٦٥٠، كما بلغت نسبة النجاح في المرحلة الثانوية ٩٨.٥٪ بنجاح ٢٠٨ طالبا من إجمالي ٢١٢ متقدم للامتحان.

وكيل الأزهر يتقدم بالتهاني للطلاب الناجحين وأسرهم

وتقدم وكيل الأزهر بخالص التهاني للطلاب الناجحين وأسرهم، متمنيا لهم مزيدا من التقدم والنجاح، مؤكدا حرص الأزهر الشريف على دعم أبنائه وطلابه المقيمين بالخارج وصقلهم بعلوم الدين والدنيا ، ومتوجها بالشكر لوزارة الخارجية المصرية، لجهودها في تسهيل مهمة إجراء الامتحانات الخاصة بهؤلاء الطلاب، من خلال السفارات والمراكز الثقافية المصرية المنتشرة في ٦٣ دولة يقيم بها أبناء الأزهر.