أحد جيران المتهم بذبح زميلته في المنصورة: «واد أغلب من الغلب ومؤدب جدًا»

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القاهرة في الاثنين 20 يونيو 2022 02:48 مساءً - محمد السيد - /705693/أحد-جيران-المتهم-بذبح-زميلته-في-المنصورة-واد-أغلب-من-الغلب-ومؤدب-جدا

أكد أحد جيران «محمد» طالب كلية الآداب جامعة المنصورة، والمتهم بذبح زميلته أمام الجامعة، أنه كان من أكثر الشباب أدبًا في منطقته، وعرف بأخلاقه وأدبه، قائلًا: «كان أغلب من الغلب وفي حاله وعمرنا ما سمعنا عنه أي حاجة وحشة»

شهادة أحد جيران المتهم بذبح زميلته

وأوضح خلال بث مباشر مع موقع دوت الخليج، أنه تفاجئ بفيديو الحادثة، حيث عرف عن «محمد» الطبية والأخلاق، كذلك الحال بالنسبة لأسرته، موضحًا: «كان هادي جدًا هو وإخواته البنات والأسرة كلها لا غبار عليها، وكان متفوق في الدراسة حتى إخواته البنات كلهم مؤهلات وبيعملوا دراسات عليا، وكان منطوي على نفسه مش اجتماعي وعمره ما وقف على الناصية زي الشباب ولا إخواته البنات يطلعوا يقفوا في البلكونة، وطول عمرهم في حالهم وقافلين على نفسهم».

كان يتيم وأصغر إخواته

وأضاف قائلًا: «دول يتامى وغلابة، أبوهم مات وهو صغير، وهو أصغر إخواته الابن الوحيد ملهموش غيره، وطول عمره في حاله وعلى نياته ومش بتاع مشاكل».

طالب يذبح زميلته أمام جامعة المنصورة

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، صباح اليوم الإثنين، بعد تداول مقطع فيديو، يرصد لحظة قيام طالب بكلية الآداب بتوجيه عدة طعنات لزميلته حال نزولهم من الأتوبيس عقب وصولهم من مدينة المحلة، ثم قام بذبحها من الرقبة في وسط الشارع أمام المارة، وتمكن الأهالي من القبض عليه وضبط السلاح المستخدم، حتى وصول الشرطة.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث قسم أول المنصورة، إلى مكان البلاغ، وبالفحص وسؤال شهود العيان، أكدوا أنه أثناء وصول أتوبيس قادم من مدينة المحلة، وعقب نزول الطلاب للدخول لأداء امتحانات نهاية العام، قام أحد الطلاب بإشهار سلاحًا أبيض «سكين»، وقام بتوجيه طعنات نافذة لزميلته ثم قام بذبحها، وسقطت على الأرض مغشيًا عليه، غارقه في دماءها.

وكشفت التحريات الأولية أن الطالب يدعى «محمد. ع. م» بالفرقة الثالثة بكلية الآداب بجامعة المنصورة، والمجني عليها تدعى «ن.أ. أ»، بكلية الآداب، وتم نقل الطالبة إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة، كما تم نقل الطالب إلى مستشفى الطوارئ لوجود إصابات نتيجة تعدي عدد من الأهالي عليه أثناء ضبطه، وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة المتابعة.