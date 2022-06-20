كاريكاتير دوت الخليج  يناقش أزمة زيت الطعام المستعمل وتسببه فى السرطان

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القاهرة في الاثنين 20 يونيو 2022 02:48 مساءً - محمد السيد - /705681/كاريكاتير-تحيا-مصر -يناقش-أزمة-زيت-الطعام-المستعمل-وتسببه-فى-السرطان

رصد كاريكاتير " دوت الخليج" ما يشهده الشارع المصرى من إشكاليات خاصة بإعادة تدوير زيت الطعام المُستعمل حيث يقوم البعض بالمرو على المنازل لطلبه من رباة المنازل بمقابل مادى وهو الأمر الذى يراه البعض فرصه إلا أنه على أرض الواقع يعتبر تداعياته السلبية كبيرة .

دوت الخليج تناول الفنان محمد عبد اللطيف، مسئول الكاريكاتير بموقع دوت الخليج هذه الإشكاليات من خلال شروع أحد الأشخاص اثناء مروره فى الشارع بالنداء على إحدى السيدات وهو يطلب منها الزيت المستعمل بقوله"فكرى يا ست البيت ..كيلو السرطان بـ 15جنيه" فى إشارة لتداعيات زيت الطعام المستعمل السلبية على صحة الإنسان وتسببه فى السرطان.

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