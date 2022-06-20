في اجتماع مجلس المحافظين.. رئيس الوزراء يوجه برفع حالة الطوارئ بالمحافظات الساحلية مع قرب حلول عيد الأضحى

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 20 يونيو 2022 02:28 مساءً - ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس المحافظين؛ لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات المهمة، بحضور الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن لقاء اليوم، يأتي في إطار المتابعة المستمرة لعدد من ملفات العمل المهمة، والتى من بينها متابعة موقف توريد القمح، ومدى توافر السلع الاساسية بالكميات والاسعار المناسبة للمواطنين من خلال العديد من المنافذ التابعة للجهات الحكومية، أو التى يتم اقامتها بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، هذا إلى جانب ما يتعلق بالتعامل مع ملف التعديات على الأراضى الزراعية.

وأضاف رئيس الوزراء أن اجتماع اليوم يستهدف أيضاَ متابعة سير أعمال امتحانات الثانوية العامة، من جانب المحافظين للتأكد من إجراءات تأمين اللجان، وتوفير الخدمات اللوجيستية المطلوبة، بما يسهم فى خروج الامتحانات بصورة تضمن تكافؤ الفرص لكافة الطلاب، وبدون حدوث أى مشكلات.

وأكد رئيس الوزراء أهمية المتابعة لمختلف الاستعدادات الخاصة باستقبال عيد الأضحى المبارك، مشيراً فى هذا الصدد إلى التوجيهات الصادرة لوزير الزراعة، والخاصة بزيادة الرءوس الحية التى سيتم توفيرها للحفاظ على استقرار الأسعار، مع التأكيد على توافر السلع المختلفة.

ووجه رئيس الوزراء برفع حالة الطوارئ فى المحافظات الساحلية مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، وإجازات الصيف، والتأكد من عمل مختلف المستشفيات، وتوافر السلع المختلفة بالاسواق بتلك المحافظات، إلى جانب تشكيل غرفة عمليات بكل محافظة بهذا الشأن.