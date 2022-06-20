انت الان تتابع خبر وظائف شركة مصر للتأمين .. الخريجين الجدد يجمعوا هنـا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت شركة مصر للتأمين من خلال بيان عن وجود وظائف خالية لحديثي التخرج، وتكون لعدد من المؤهلات، ومنها علوم الحاسب، والهندسة، حيث يكون العمل بنظام عقد محدد المدة قابل للتمديد، وسنتعرف الآن على تفاصيل تلك الوظائف الخالية، والتي تكون على النحو التالي:

تفاصيل وظائف شركة مصر للتأمين:

1-أخصائي من الحاصلين على درجة البكالوريوس بالتخصصات، علوم حاسب، حاسبات ومعلومات، تسويق رقمي، تسويق، إعلام، إحصاء، تمويل واستثمار، اقتصاد، موارد بشرية، تأمين، محاسبة، علاقات عامة.-مهندس من الحاصلين على بكالوريوس هندسه بالتخصصات، كهرباء، اتصالات، نظم حاسبات.

يحصل المتقدم عند التعيين، على عقد قابل للتجديد، وتأمينات اجتماعية، ووسيلة انتقال، وفرص للترقي والتقدم وخلق صف ثاني، ووثيقة تأمين على الحياة والعجز، وتأمين طبي للموظف والأسرة، ومكافأة سنوية.

شروط التقديم لوظائف شركة مصر للتأمين: