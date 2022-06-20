القوى العاملة: تعيين 553 شاباً والتفتيش على 202 منشأة بجنوب سيناء

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 20 يونيو 2022 02:27 مساءً - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان قيام مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء بتعيين 553 شاباً ، من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى ، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، والذين بلغ عددهم خلال الشهر 1053 شابأً.

تلقى الوزير تقريراً بذلك من مدير المديرية أشرف علم الدين، أوضح فيه إنجازات المديرية خلال شهر مايو الماضي، حيث قامت المديرية في مجال تراخيص عمل الأجانب بإصدار وتجديد 22 ترخيص عمل أجانب من جنسيات مختلفة يعملون في نطاق المحافظة .

وأوضح مدير المديرية أنه في مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 202 منشأة من خلال التفتيش الدوري النهاري والليلي والحملات ، وعقد 5 ندوات توعية ، كما تم تلقى 30 شكوى عمالية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية لـ 18 شكوى ، و 12 شكوى ما زالت تحت البحث .

أما فى مجال السلامة والصحة المهنية، قامت المديرية بالتفتيش على 30 منشأة ، وإعادة التفتيش على 58 منشأة ، وأسفر عن تحرير 25 محضراً سلامة وصحة مهنية لمنشآت مخالفة ، وعقد 4 ندوات توعية ، وإجراء 43 قياس لـ 11 منشأة .

وقال : إن المديرية قامت بمتابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لـ 800 منشأة ، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية .