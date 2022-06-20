حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 20 يونيو 2022 02:27 مساءً - صرَح السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، اليوم 20 يونيو الجاري، بأن مصر تُرحب بمخرجات الجولة الثالثة لأعمال المسار الدستوري الليبي الذي استضافته القاهرة بالتنسيق مع الأمم المتحدة خلال الفترة من ١٢ إلى ٢٠ يونيو ٢٠٢٢.

هذا، وثمّن حافظ في هذا السياق التقدم الكبير الذي شهدته الاجتماعات من حيث توافق الأشقاء الليبيين على غالبية المواد الدستورية، معرباً عن التطلع إلى مواصلة اللجنة الدستورية الليبية لجهودها والانتهاء من العدد المحدود من المواد المتبقية في أقرب وقت.