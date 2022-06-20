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”العليا لانتخابات المنظمات النقابية”: فتح باب الترشح للاتحادات العمالية .. غدا

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حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 20 يونيو 2022 02:27 مساءً - أعلنت اللجنة العليا لانتخابات المنظمات النقابية العمالية ، أن غدا الثلاثاء الموافق 21 يونيو 2022 فتح باب الترشح لانتخابات الاتحادات النقابية العمالية ، وبعد غد الأربعاء إعلان كشوف الأولية لأسماء المرشحين ، والخميس المقبل الطعون علي أسماء المرشحين.

وقالت اللجنة : إن الجمعة المقبلة سيتم البت في الطعون ، وإعلان الكشوف النهائية السبت المقبل، وإجراء الانتخابات 26 يونيو الجاري، والتظلم من النتيجة الاثنين المقبل، والبت في التظلمات 28 يونيو الجاري وإيداع الأوراق في اليوم التالي الموافق 29 يونيو 2022.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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