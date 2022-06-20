”العليا لانتخابات المنظمات النقابية”: فتح باب الترشح للاتحادات العمالية .. غدا

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 20 يونيو 2022 02:27 مساءً - أعلنت اللجنة العليا لانتخابات المنظمات النقابية العمالية ، أن غدا الثلاثاء الموافق 21 يونيو 2022 فتح باب الترشح لانتخابات الاتحادات النقابية العمالية ، وبعد غد الأربعاء إعلان كشوف الأولية لأسماء المرشحين ، والخميس المقبل الطعون علي أسماء المرشحين.

وقالت اللجنة : إن الجمعة المقبلة سيتم البت في الطعون ، وإعلان الكشوف النهائية السبت المقبل، وإجراء الانتخابات 26 يونيو الجاري، والتظلم من النتيجة الاثنين المقبل، والبت في التظلمات 28 يونيو الجاري وإيداع الأوراق في اليوم التالي الموافق 29 يونيو 2022.