وزير الإنتاج الحربى يبحث سبل تعزير العلاقات مع «الصناعة المجرية»

جدة - نرمين السيد - استقبل المهندس محمد أحمد مرسى، وزير الدولة للإنتاج الحربى، الدكتور لازلو بالكوفيتش وزير التكنولوجيا والصناعة بجمهورية المجر، يرافقه مدير عام شركة ابتكار صناعة الدفاع الوطنى المحدودة، لتفعيل سبل تعزيز التعاون المشترك مع الشركات المجرية فى عدد من المجالات المختلفة، بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربى وبحضور أوندراس كوفاكس سفير المجر بالقاهرة.





فى بداية اللقاء رحب وزير الإنتاج الحربى بـالدكتور "لازلو بالكوفيتش" وقدم التهنئة له بمناسبة توليه منصبه الجديد، وتم استعراض الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والفنية والبشرية المتوفرة بالشركات والقطاعات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى فى مختلف مجالات التصنيع العسكرى والمدنى.

كما قدم وزير الدولة للإنتاج الحربى نبذة عن أهم المشروعات القومية والتنموية التى تشارك الوزارة فى تنفيذها بالدولة.

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربى، أن التعاون بين شركات الإنتاج الحربى والشركات المجرية سيعمل على إحداث نقلة نوعية كبيرة فى التعاون الصناعى بين شركات ووحدات الإنتاج الحربى ونظيرتها المجرية لترسيخ مبدأ نقل وتوطين التكنولوجيات الصناعية كمبدأ أساسى لزيادة القيم المضافة للصناعة المصرية ولتحقيق بناء تراكمى للخبرة والإمكانيات التكنولوجية لشركاتنا ومصانعها وهو ما يأتى فى إطار استراتيجية العمل بالوزارة وتطرقت المباحثات خلال اللقاء إلى بحث إمكانية التعاون المشترك بين الشركات والوحدات التابعة للوزارة وشركة "ابتكار صناعة الدفاع الوطنى المحدودة" وذلك فى مجال عمل الشركة بتدبير بعض الأصناف والخامات التى تدخل ضمن عمل الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى.

من جانبه أكد أوندراس كوفاكس سفير المجر بالقاهرة أن مستقبل التعاون بين مصر والمجر يكمن فى التقارب الاقتصادى وهو ما يمكن أن يحدث من خلال الاستثمارات، مشيراً إلى أن زيارة الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بجانب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى المجر فى ديسمبر الماضى كانت ذات أهمية كبرى فى هذا الإطار فقد قدما حوافز وفيرة للمستثمرين فى مصر للشركات المجرية من خلال منتدى الاستثمار فى المجروأصبح واضحا لدى مجتمع الأعمال فى المجر أنه يوجد اهتمام لديهم بالاتجاه إلى مصر ولهذا وفى إطار متابعة نتائج تلك الزيارة بدأنا فى تنظيم زيارات لشركات مجرية منتقاة إلى مصر، ونأمل فى أن تستطيع الشركات المجرية المشاركة فى الفرص الاستثمارية التى توفرها مصر وخصوصاً من خلال التعاون مع الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى.

من جانبه أشار الدكتور لازلو بالكوفيتش وزير التكنولوجيا والصناعة بجمهورية المجر أن هذا اللقاء يأتى تأكيداً على قوة ومتانة العلاقات المصرية المجرية والتى شهدت تطورا كبيرا فى السنوات الأخيرة، مؤكداً على ضرورة تعزيز العلاقات الاستثمارية بين الجانبين تمهيداً لبدء مشروعات مشتركة وضخ استثمارات جديدة فى كلا البلدين.

وأشار إلى أنه يسعى إلى دعم الشركات المجرية للتعاون مع شركات الإنتاج الحربى لما لها من دور حيوى وفعال فى تعميق وتوطين الصناعة وباعتبارها أهم الأذرع الصناعية للدولة المصرية والتى تقوم بالتعاون وعقد الشراكات مع مختلف الدول الأجنبية والعربية.

بدوره صرح المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى للوزارة محمد عيد بكر أنه فى نهاية اللقاء تم التأكيد على ضرورة تبادل الزيارات الميدانية للأطقم الفنية من الجانبين للتعرف أكثر على الأمكانيات وتحديد مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك، حيث تسعى وزارة الإنتاج الحربى للتعاون مع شركات مجرية جديدة من خلال دراسة ومناقشة أوجه التعاون المشتركة وتحديد سبل التعاون التى يمكن البدء بها بين الطرفين وبما يساهم فى تنفيذ المشروعات القومية التى تخدم الاقتصادين المصرى والمجرى على حد سواء.

وأشار " بكر" إلى أن اللقاء حضره المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب، والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لمكتب الوزير، والمهندس صلاح جمبلاط رئيس القطاعات الفنية، والمهندس أمجد فريد رئيس قطاع التعاون الدولى، والمهندس هشام خطاب رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم، ومحمد فؤاد المترجم.